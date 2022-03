Greve na educação continua por tempo indeterminado no sudeste do Pará

A greve no ensino presencial da rede municipal de educação de Tucuruí, no sudeste do Pará, que teve início no dia 21 de fevereiro, vai continuar por tempo indeterminado. A decisão foi tomada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará (Sintepp), que atribui a grave à suposta falta de diálogo da gestão do prefeito Alexandre Siqueira (MDB) em relação às solicitações da categoria. Milhares de crianças e adolescentes estão sendo prejudicados pela falta de aulas. As tentativas de negociação dos profissionais até o momento foram em vão.

O Sintepp denuncia que a categoria tentou por diversas vezes dialogar com o prefeito desde janeiro, ‘mas a gestão não se prontificou a ouvir e debater as pautas pela categoria’. Os ofícios encaminhados não tiveram resolutiva.

Por meio de carta aberta, divulgada no dia 28 de fevereiro, o Sintepp se posicionou firmemente sobre a conduta e administração da gestão em relação aos recursos públicos. “Estamos no segundo ano do governo Siqueira Júnior e já é possível lamentar a falta de transparência e probidade quanto à aplicação dos recursos destinados à Educação Pública Municipal”. A carta destaca ainda, que foi denunciado junto ao Ministério Público o uso indevido de mais de 10 milhões de reais.

De acordo com a direção do Sintepp, a paralisação é por tempo indeterminado. Todas as reivindicações estão sendo feitas de forma pacífica. Entre as reivindicações estão: concurso público, reforma das escolas e quadras esportivas, pagamento do Piso Salarial do Magistério desde janeiro/2022, com percentual de 33,24%, a revisão geral anual com base no INPC/IBGE medido nos anos de 2020 e 2021, para os demais trabalhadores das escolas como pessoal do apoio, administrativo e vigias. No documento, a direção do Sintepp também pede compreensão e apoio dos pais e alunos.

Foto: Reprodução/WhatsApp

Fonte: Portal Debate