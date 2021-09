Grito dos Excluídos reivindica emprego, queda da inflação e dos preços em Belém

Movimentos sociais liderados por partidos políticos e entidades de esquerda, além de segmentos religiosos realizaram na manhã desta terça-feira, 07, em Belém, o manifesto do “Grito dos Excluídos”, tradicional ato que acontece sempre no feriado do Dia da Independência. A concentração aconteceu no Largo do Redondo, em Nazaré, onde ocorreu um culto ecumênico com a presença de católicos, budistas, umbandistas, judeus e evangélicos, entre outros.

Os manifestantes caminharam até a Praça do Operário, em São Brás, onde o ato se encerrou por volta das 11h30 de hoje.

Coordenadores do movimento explicaram à reportagem de A Província do Pará que neste ao, na única manifestação que aconteceu em Belém contra o presidente Bolsonaro, serviu para que todos dessem seus gritos contra a falta de emprego no Estado do Pará, contra os altos índices de inflação e contra a carestia que se observa especialmente nos combustíveis (que provocam carestia num efeito dominó), gás, energia elétrica e cesta básica. “O que se recebe mal dá pra comer, estamos vivendo num estado famélico e quase para ser despejados, porque ão sobre para aluguel nem pagamento de água e luz”, disse o sindicalista Raimundo Bezerra, presidente do Sindicato dos Fotógrafos de Eventos do Estado do Pará.

Imagem: Reprodução/G1