Grupamento Aéreo de Segurança opera nova logística para distribuição das doses de Sinovac

Neste domingo (11), o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), realizou mais uma operação de logística para a distribuição de imunizantes contra a covid-19 no interior. Foram entregues 8.680 doses de Sinovac para a 12ª Regional de Saúde. Um avião Cessna 206, monomotor saiu do hangar do Grupamento Aéreo às 8h, em Belém, com previsão de pouso para 11h em Conceição do Araguaia, sede da 12ª Regional de Saúde, no sudeste paraense.

Desde o início da vacinação no Estado, a Segup, através do Graesp, tem oferecido apoio logístico para a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e mantém o trabalho ainda que atue em outras frentes, como a Operação Verão 202, em que ocorrem situações diversas.

“Mesmo com as outras missões que o Graesp possui, nosso trabalho de logística não pode parar. Fazemos a vacina chegar em lugares como Marajó, sudeste, oeste e sul do Pará”, destacou o coronel PM Armando Gonçalves, diretor do Graesp.

*Texto de André Macedo (Ascom / SEGUP).

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação