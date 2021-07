Grupamento Aéreo identifica e impede motorista de dirigir alcoolizado em rodovia de Salinópolis

Após realizar voos preventivos nas localidades de Algodoal e Marudá, além das praias do Maçarico, Farol Velho e Atalaia, em Salinas, o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) identificou um condutor que trafegava pelo trevo que dá acesso à praia do Atalaia de maneira irresponsável e interveio junto a outras instituições de segurança pública. O objetivo foi de garantir a ordem e a segurança de todos que procuraram o balneário neste domingo (18).

Após realizarem o pouso preventivo de observação no trevo de Salinopólis, integrantes da equipe do Graesp identificaram um veículo modelo HB 20 com atitude suspeita na pista. Ao tentar aproximação, observou-se que o condutor seguiu o percurso de maneira perigosa, em alta velocidade e fazendo ultrapassagens arriscadas, em direção a cidade de Cuiarana, na rodovia PA-124.

Uma guarnição do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar (GTO) foi acionada pela comunicação via rádio que tentou interceptar o veículo, sem sucesso. Por meio da comunicação em via aérea com quem estava em solo, foi possível identificar a localização do veículo e fazer a comunicação com agentes do Departamento de Trânsito que também foram acionados e no posto do Batalhão de Polícia Rodoviária (PBRV) presente na rodovia, impediram que o motorista permanecesse conduzindo o veículo na pista.

Ao ser abordado, foi verificado que o condutor havia ingerido bebida alcoólica e estava sem as condições necessárias para estar na direção do veículo. Ele foi levado até às Delegacia de Polícia do município para que as medidas necessárias fossem tomadas enquanto que o carro foi guinchado para a área do Detran, na cidade.

A integração de comunicação e atuação dos órgãos de segurança pública impediu que algo mais grave ocorresse, como explica o comandantes da aeronave do Graesp, delegado Bruno Leite.

“Nós estávamos em uma plataforma de observação quando o veículo foi identificado com atitude suspeita e logo em seguida decidimos patrulhar a área do alto para que com a visibilidade muito boa, de todo o cenário, pudesses agir de maneira mais eficaz com as equipes em solo. Com isso foi possível parar o cidadão que aparentemente havia ingerido uma alta quantidade de bebida alcoólica e que afirmava estar tendo alucinações”, explicou.

Com o condutor foi encontrado um valor em notas de dinheiro, celulares, relógio e substância semelhante a entorpecente.

Operação Verão 2021

O Graesp participa da Operação Verão 2021, que está presente em mais de 40 localidades, reforçando o policiamento preventivo e ostensivo nos balneários mais procurados durante o verão. A operação iniciou no dia 1° de julho e segue até 2 de agosto envolvendo mais de 3 mil agentes de segurança pública.

Por Aline Saavedra (SEGUP)

Fonte: Agencia Pará