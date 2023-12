Grupo Alubar celebra 10 anos de produção da liga de alumínio 1120 para linhas de transmissão de energia no Brasil

Os cabos elétricos feitos com alumínio liga 1120 são importantes soluções para linhas de transmissão e de distribuição de energia em algumas regiões do mundo. No Brasil, este tipo de produto se popularizou na última década, sendo aplicado em quase todas as linhas de transmissão construídas no período para levar a energia dos pontos de geração às diversas regiões do país.

Em 2013, quando o setor elétrico utilizava principalmente cabos com alma de aço (CAA) e cabos de alumínio reforçados com Liga 6201 (ACAR), a Alubar desenvolveu seu processo produtivo e começou a comercializar os condutores elétricos de alumínio feitos com a liga 1120, que já eram largamente utilizados na Austrália. Parte importante do crescimento da empresa se deve ao fato de ser uma das pioneiras na produção da liga 1120 no mercado nacional. Hoje, a Alubar é a maior fabricante de cabos elétricos de alumínio da América Latina e a maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano.

Este resultado foi conquistado devido à forte atuação comercial da Alubar e, claro, à enorme adesão das empresas de transmissão de energia interessadas nas vantagens técnicas desta Liga, como a excelente capacidade de condução elétrica associada à boa resistência mecânica desses produtos em comparação com os cabos CAA e ACAR, além de características associadas à fluência (Creep). Além disso, por serem mais leves, os cabos liga 1120 permitem que as estruturas para linhas de transmissão sejam menos robustas, com torres mais baixas ou mais espaçadas, também possibilita o uso de menor quantidade de cabos (em peso), diminuindo o custo global da obra.

“Hoje em dia, mais de 90% dos projetos de linhas de transmissão no Brasil utilizam os cabos de alumínio liga 1120. Produzindo e comercializando os cabos de Liga 1120 no país, contribuímos para gerar mais emprego, renda e arrecadação de impostos nos locais onde estamos instalados”, explica o Gerente de Mercado da Alubar, José Luiz Conte.

Desde que começou a comercializar o produto, a Alubar já fabricou mais de 380 mil toneladas da liga 1120. Desse total, aproximadamente 370 mil toneladas foram produzidas com vergalhões feitos no Brasil e quase 12 mil toneladas com vergalhões fabricados no Canadá.

PRODUTIVIDADE

O Grupo Alubar iniciou suas operações em 1998, no município de Barcarena, no Pará. Desde o começo, o foco dos negócios estava em fornecer soluções em produtos de alumínio transformado, que levam desenvolvimento a todas as regiões do país. Atualmente, o portfólio da empresa inclui vergalhões de alumínio e uma linha completa de condutores elétricos para os mercados de transmissão, distribuição e energias renováveis, como cabos nus e isolados de média e baixa tensão.

Presente no Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos, a Alubar celebra o alcance da marca de 1 milhão de toneladas produzidas, tanto de cabos elétricos quanto de vergalhões de alumínio, somando todas as fábricas do Grupo Alubar em seus 25 anos de história.

“Essas conquistas refletem a compreensão da empresa em lidar com diversos fatores sociais, ambientais e de governança. Vamos continuar trabalhando para a melhoria contínua em todos os nossos processos e conquistar novos mercados”, enfatiza Maurício Gouvea dos Santos, CEO do Grupo Alubar.

