Grupo BBF incentiva capacitação profissional a alunos PCD’s em Belém

O Grupo BBF (Brasil BioFuels), maior produtor de óleo de palma da América Latina, segue sua atuação no Estado do Pará gerando oportunidades de emprego e renda à população local. Com o objetivo de colaborar com a inclusão de pessoas com deficiência (PCD) ao mercado de trabalho, a empresa firmou parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai para incentivar a capacitação profissional e oficinas de desenvolvimento pessoal a jovens talentos recrutados por meio de processo seletivo, na cidade de Belém.

Os cursos duram em média dez meses e são voltados às áreas administrativas. Além dos ensinamentos da própria área, a grade curricular conta com métodos de inovação aberta a criatividade, conceitos de empreendedorismo, entre outros. Os alunos também recebem uma bolsa auxílio mensal ofertada pela empresa ao longo de todo o curso para auxiliar no transporte e alimentação durante as aulas. Ao todo, O Grupo BBF já apoiou a conclusão de cinco turmas de novos profissionais para o mercado de trabalho, com um total de 125 alunos formados. Após a capacitação, a empresa ainda oferta diversas oportunidades aos formandos dentro do processo de seleção para o seu quadro efetivo de funcionários.

“Tive a oportunidade de participar da última turma de Assistente Administrativo e consegui uma vaga no mercado de trabalho através dessa qualificação. Agradeço a BBF e o SENAI pela oportunidade, pois, como portador de deficiência sempre encontrei dificuldades para me inserir em qualquer emprego; e o que precisamos é exatamente apoio das instituições em nos ajudar a garantir um futuro com mais qualidade e inclusão através da educação”, destaca Matheus Vaz, assistente administrativo.

O superintendente regional do SENAI, Dário Lemos, afirma que esse tipo de parceria incentiva outras instituições a pensar na inclusão social como parte efetiva de suas ações. “A iniciativa da BBF nos traz muitas reflexões a respeito da inclusão social, é um exemplo claro de como devemos nos unir para lutar pelo processo da inclusão de todos na sociedade. Ficamos muito felizes em receber projetos como esse da BBF que nos ajuda a fazer parte da história desses jovens. Parece pouco diante de todos os desafios que temos pela frente, porém, a evolução de cada aluno nos inspira a continuar trabalhando por mais pessoas portadoras de deficiência inseridas no mercado de trabalho”, finaliza Dário.

GRUPO BBF NO PARÁ

Em 2022, o Grupo BBF realizou mais de 40 ações voltadas para as comunidades dos municípios do Vale do Acará, como construção de pontes, manutenção de estradas vicinais, ampliação da cobertura 4G, entre outras benfeitorias. Entre os destaques das benfeitorias em infraestrutura e serviços, estão as construções de 9 pontes, a manutenção de mais de 650 quilômetros de estradas vicinais, construção de poços artesianos, estruturas de caixas d´água para as comunidades, cursos profissionalizantes, palestras de preservação ambiental em escolas públicas, assistência técnica de fitossanidade aos agricultores da região, entre outros.

Outro importante marco na operação da BBF no Pará é a geração de emprego e renda. Dos mais de 6 mil colaboradores diretos que a empresa possui atualmente, mais de 5 mil são em postos de trabalho no estado do Pará. Com as oportunidades de empregos e o desenvolvimento socioeconômico da região, somam-se aí mais de 18 mil atividades indiretas gerados pela companhia.

Por meio do Programa de Agricultura Familiar, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a BBF incentiva mais de 400 famílias nas comunidades dos municípios de Tomé Açu e Acará, no Estado do Pará. A elas, a BBF fornece mudas, permuta para compra de fertilizantes com preços acessíveis, assistência técnica com especialistas no cultivo de dendê, auxílio para crédito bancário, estímulos à melhoria contínua e garantia de compra dos frutos a preços competitivos do mercado. Ao todo, a produção garantiu uma receita de mais de R$ 30 milhões às famílias parceiras da empresa que trabalham no cultivo palma de óleo.



SOBRE O GRUPO

O Grupo BBF, empresa brasileira fundada em 2008, é a maior produtora de palma de óleo na América Latina, com área cultivada superior a 75 mil hectares e produção de cerca de 200 mil toneladas/ano óleo e uma das pioneiras na criação de soluções sustentáveis para a geração de energia elétrica nos sistemas isolados: usinas movidas a biodiesel produzido na região. Sua atividade agrícola recupera áreas que foram degradadas até 2007 na Amazônia, seguindo o Zoneamento Agroecológico da Cultura da Palma de Óleo (ZAE), aprovado pelo Decreto 7.172, de 7 de maio de 2010.

A BBF criou um modelo de negócio integrado em que atua do início ao fim da cadeia de valor – desde o cultivo sustentável da palma de óleo, extração do óleo bruto e produção de biocombustíveis, biotecnologia até a geração de energia elétrica renovável – com ativos totalizando cerca de R$ 2,1 bilhões e atividades gerando mais de 6 mil empregos diretos na região Norte do Brasil. As operações da BBF estão situadas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará, compreendendo 38 usinas termelétricas (25 em operação e 13 em implementação), 3 unidades de esmagamento de palma de óleo, 1 extrusora de soja e 1 indústria de biodiesel.

A empresa está expandindo sua oferta de biocombustíveis e firmou parcerias para produção de Combustível Sustentável de Aviação (SAF) e de Óleo Vegetal Hidrotratado (HVO), também chamado de diesel verde. Os novos combustíveis sustentáveis serão produzidos a partir de 2025 na primeira Biorrefinaria desse tipo no país, em fase de construção na Zona Franca de Manaus.

SOBRE O SENAI

Instituição de direito privado, mantido e administrado pela indústria, o SENAI é a maior instituição de educação profissional da América Latina. No Pará desde 1953, onde já formou mais de 1 milhão de pessoas para o mercado de trabalho, atua com 14 unidades fixas e 15 unidades móveis, com foco em 20 grandes áreas da indústria. Atualmente, está instalado nos municípios de Belém (com três unidades), Barcarena, Castanhal, São Miguel do Guamá, Bragança, Paragominas, Altamira, Marabá, Santarém, Juruti, Parauapebas e Canaã dos carajás. Além disso, a instituição oferta diversos Cursos a Distância (EAD) para a comunidade e para a indústria.

Por meio dos Serviços Laboratoriais e dos Serviços Técnicos e de Inovação, o SENAI visa a melhoria dos processos produtivos e produtos, visando contribuir para aumentar a competitividade das indústrias paraenses no cenário nacional e internacional. O SENAI Pará também conta com um Instituto de Inovação que trabalha em rede com pesquisas aplicadas para o setor mineral.

Imagens: Divulgação