Grupo BBF oferta 440 novas vagas em São Paulo e na região amazônica

O Grupo BBF (Brasil BioFuels), que atua no agronegócio sustentável desde o cultivo da palma de óleo, biotecnologia, produção de biocombustíveis e geração de energia renovável, fechou o primeiro semestre do ano com a contratação de 1.486 novos colaboradores. Foram 947 pessoas que começaram a trabalhar nas operações da companhia no Pará, 45 em São Paulo (SP) e 494 em São João da Baliza (RR). No momento, ainda estão em aberto 440 vagas de emprego para trabalhar na companhia, nos estados do Pará, Roraima, Rondônia, Amazonas e São Paulo. Para participar dos processos seletivos, os interessados devem se cadastrar pelo site da empresa.

Ao todo, 285 vagas estão abertas para atuar no estado do Pará, nos municípios de Moju, Acará, Belém, Concórdia do Pará, Paragominas e Tomé-Açu. As oportunidades são para: estagiário, técnico de automação, assistente jurídico, fiscal de segurança empresarial, auxiliar de mecânico, mecânico industrial e de autos, consultor comercial, auxiliar de logística, supervisor de produção industrial, operador de máquinas agrícolas, coordenador geral de frota, técnico em automação, coordenador agrícola, engenheiro de manutenção industrial, técnico ambiental, operador de máquinas e de pá carregadeira, operador de produção, eletricista de autos, coordenador de desenvolvimento tecnológico, analista de Recursos Humanos, auxiliar agronômico, soldador, motorista de caminhão, líder agrícola e trabalhador rural.

Em São João da Baliza (RR) há 141 vagas abertas para: operador mantenedor, mecânico industrial, auxiliar agrícola e mecânico, eletricista de autos, operador turbo gerador, operador de máquinas e máquinas pesadas, mecânico de autos e máquinas pesadas, motorista de ônibus e de caminhão, líder de operações e serviços gerais.

Na capital paulista, há 12 vagas para as áreas de analista de segurança de informação, analista de tesouraria, promotor de vendas, analista de governança em TI, assistente administrativo, analista de infraestrutura, coordenador comercial, assistente de controles internos, especialista em gestão de mudança, assistente administrativo e estagiário. Há ainda oportunidades em Manaus (AM) para analista de meio ambiente e em Pimenta Bueno (RO) para geração de energia.

REGIÃO NORTE

Atualmente, o Grupo BBF se destaca como uma das empresas que mais emprega na região Norte do país, com mais de 6 mil empregos diretos e 18 mil indiretos. A empresa está presente no Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.

A companhia planeja dobrar o seu quadro de colaboradores na região amazônica até 2026, ano em que pretende iniciar a produção dos inéditos biocombustíveis Diesel Verde (HVO) e Combustível Sustentável de Aviação (SAF) no Brasil.

“Desde 2019, tivemos um grande salto no número de colaboradores, aumentando em 18 vezes nosso quadro, passando de 345 em 2019, para 6.280 em 2023. Agora, nossa expectativa é dobrar o número atual nos próximos anos”, afirma o CEO do Grupo BBF, Milton Steagall.

Atualmente, cerca de 29,6 milhões de pessoas vivem na região amazônica, segundo o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE). Para o Grupo BBF é fundamental criar oportunidades de emprego e renda para essa população, desde que se mantenha a floresta em pé.



“A gente só vai ter um país justo e falar de impedir o desmatamento quando pudermos oferecer emprego para essa população. Temos 31 milhões de hectares passíveis de ser recuperados com a palma de óleo na região amazônica e a palma não pode ser mecanizada, o que fixa o homem no campo. Esse trabalho é importante porque é inclusivo”, afirma Steagall.

SOBRE A BBF

O Grupo BBF (Brasil BioFuels), empresa brasileira fundada em 2008, é a maior produtora de óleo de palma da América Latina, com área cultivada superior a 75 mil hectares e capacidade de produção de 200 mil toneladas de óleo por ano. A empresa é pioneira na criação de soluções sustentáveis para a geração de energia renovável nos sistemas isolados, com usinas termelétricas movidas a biocombustíveis produzidos na região. Sua atividade agrícola recupera áreas que foram degradadas até 2007 na Amazônia, seguindo o Zoneamento Agroecológico da Palma de Óleo (ZAE), aprovado pelo Decreto 7.172 do Governo Federal, de 7 de maio de 2010.

O Grupo BBF criou um modelo de negócio integrado em que atua do início ao fim da cadeia de valor – desde o cultivo sustentável da palma de óleo, extração do óleo bruto, produção de biocombustíveis, biotecnologia e geração de energia renovável – com ativos totalizando cerca de R$ 2,2 bilhões e atividades gerando mais de 6 mil empregos diretos na região Norte do Brasil. As operações do Grupo BBF estão situadas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará, compreendendo 38 usinas termelétricas (25 em operação e 13 em implementação), 3 unidades de esmagamento de palma de óleo, uma extrusora de soja e uma indústria de biodiesel.

A empresa está expandindo sua oferta de biocombustíveis e firmou parcerias para produção de Combustível Sustentável de Aviação (SAF) e de Óleo Vegetal Hidrotratado (HVO), também chamado de diesel verde. Os novos combustíveis sustentáveis serão produzidos a partir de 2026 na primeira Biorrefinaria do país, em fase de construção na Zona Franca de Manaus.

Imagens: Divulgação