Grupo BBF realiza doação de material para construção de Posto de Saúde no Acará

O Grupo BBF (Brasil BioFuels), maior produtor de óleo de palma da América Latina, inicia seu terceiro ano de atuação no estado do Pará com a doação de material para a construção de um posto de saúde que atenderá mais de 300 famílias residentes na comunidade da Bucaia, no município do Acará, região nordeste do Estado. A obra será realizada em parceria com a prefeitura municipal, responsável pela construção do posto de saúde e sua operação.

Em cerimônia realizada quinta-feira passada, dia 16, na sede da Secretaria de Infraestrutura do Acará, o prefeito Pedro Paulo Gouvêa (“Pedro da Balsa”), recebeu das mãos dos representantes da BBF, o termo de doação e todo o material para a construção da nova unidade de saúde que ficará em posse da prefeitura para o início das obras ainda este mês.



A construção, aguardada há 12 anos pela comunidade local, terá estrutura com capacidade para atender as famílias residentes na região com espaço para urgências e emergências, além de programas sociais voltados à saúde da mulher e aos idosos.

O prefeito Pedro da Balsa, enfatiza que o município busca e precisa de parcerias como essas para oferecer um serviço de maior qualidade à população. “Com esse incentivo vital à saúde pública, vamos conseguir entregar uma estrutura completa aos moradores e focar em um atendimento de mais qualidade. Por isso, só temos a agradecer a esta iniciativa do Grupo BBF que não poupou esforços para contribuir com a consolidação deste importante projeto, que deve ser entregue oficialmente à população em até 60 dias”, garante o prefeito.



“É muito importante destacar o quanto a BBF é parceira da nossa comunidade. Atendeu a nossa solicitação e tomou a iniciativa para melhorar a qualidade de vida das nossas famílias. A expectativa é ter um atendimento de saúde pública mais perto da gente e com toda a estrutura que precisamos aqui”, finaliza Marcos Nunes, líder da comunidade da Bucaia.

EMPRESA E COMUNIDADE

Em 2022, o Grupo BBF realizou mais de 40 ações voltadas para as comunidades dos municípios do Vale do Acará, como construção de pontes, manutenção de estradas vicinais, ampliação da cobertura 4G, entre outras benfeitorias.



Entre os destaques das benfeitorias em infraestrutura e serviços, estão as construções de 9 pontes, a manutenção de mais de 650 quilômetros de estradas vicinais, construção de poços artesianos, estruturas de caixas d´água para as comunidades, cursos profissionalizantes, palestras de preservação ambiental em escolas públicas, assistência técnica de fitossanidade aos agricultores da região, entre outros.



Outro importante marco na operação da BBF no Pará é a geração de emprego e renda. Dos mais de 6 mil colaboradores diretos que a empresa possui atualmente, mais de 5 mil são em postos de trabalho no estado do Pará. Com as oportunidades de empregos e o desenvolvimento socioeconômico da região, somam-se aí mais de 18 mil atividades indiretas gerados pela companhia.



Por meio do Programa de Agricultura Familiar, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a BBF incentiva mais de 400 famílias nas comunidades dos municípios de Tomé Açu e Acará, no Estado do Pará. A elas, a BBF fornece mudas, permuta para compra de fertilizantes com preços acessíveis, assistência técnica com especialistas no cultivo de dendê, auxílio para crédito bancário, estímulos à melhoria contínua e garantia de compra dos frutos a preços competitivos do mercado. Ao todo, a produção garantiu uma receita de mais de R$ 30 milhões às famílias parceiras da empresa que trabalham no cultivo palma de óleo.

SOBRE O GRUPO

O Grupo BBF (Brasil BioFuels), empresa brasileira fundada em 2008, é a maior produtora de óleo de palma da América Latina, com área cultivada superior a 75 mil hectares e produção de cerca de 200 mil toneladas/ano de óleo. A empresa é pioneira na criação de soluções sustentáveis para a geração de energia renovável nos sistemas isolados, com usinas termelétricas movidas a biocombustíveis produzidos na região. Sua atividade agrícola recupera áreas que foram degradadas até 2007 na Amazônia, seguindo o Zoneamento Agroecológico da Palma de Óleo (ZAE), aprovado pelo Decreto 7.172 do Governo Federal, de 7 de maio de 2010.

A BBF criou um modelo de negócio integrado em que atua do início ao fim da cadeia de valor – desde o cultivo sustentável da palma de óleo, extração do óleo bruto, produção de bicombustíveis, biotecnologia e geração de energia renovável – com ativos totalizando cerca de R$ 2,1 bilhões e atividades gerando mais de 6 mil empregos diretos na região Norte do Brasil. As operações da BBF estão situadas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará, compreendendo 38 usinas termelétricas (25 em operação e 13 em implementação), 3 unidades de esmagamento de palma de óleo, uma extrusora de soja e uma indústria de biodiesel.



A empresa está expandindo sua oferta de biocombustíveis e firmou parcerias para produção de Combustível Sustentável de Aviação (SAF) e de Óleo Vegetal Hidrotratado (HVO), também chamado de diesel verde. Os novos combustíveis sustentáveis serão produzidos a partir de 2025 na primeira Biorrefinaria do país, em fase de construção na Zona Franca de Manaus.

Imagens: Divulgação