Grupo cicloativista faz intervenção contra LGBTfobia, em Belém

O cruzamento da Avenida José Bonifácio com Avenida Conselheiro, amanheceu com a paisagem mais colorida. É que um grupo cicloativista, com permissão da Semob, fez uma intervenção urbana com o intuito de combate a LGBTfobia e o respeito ao artigo 201 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que os motoristas devem andar a 1,5m de distância dos ciclistas.

O trabalho foi feito nessa noite de segunda-feira, 21, também contando com a distribuição de adesivos para ciclistas e informando sobre a regra do artigo do Código de Trânsito. O grupo disse através das redes sociais que foi uma linda ação de interação entre diversas organizações em prol de uma Belém mais humana, respeitosa e segura para todos, todas e todes”.

Este tipo de intervenção já aconteceu em diversas cidades do Brasil e do mundo, mas geralmente se restringem a faixa de pedestres. Em Belém, a bandeira ocupa todo o cruzamento e nos próximos dias veremos a reação das pessoas. Certamente haverá os que irão se admirar e apoiar, mas muitos outros criticar e pedir a retirada.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Emanuel Maciel