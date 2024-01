Grupo de Estimulação Cognitiva da Assistência dos Servidores de Belém reinicia atividades

Os idosos integrantes do Grupo de Estimulação Cognitiva do Instituto de Assistência dos Servidores de Belém (Iasb), da Prefeitura Municipal de Belém, voltaram com tudo às suas atividades neste mês de janeiro de 2024. O objetivo do grupo é promover a socialização e o desenvolvimento das habilidades cognitivas, como memória, concentração, atenção e raciocínio lógico, para proporcionar uma maior autonomia para a pessoa idosa.

Para Darliene Gasparetto, psicóloga e chefe da Seção de Atenção à Pessoa Idosa, a evolução dos idosos do grupo já é perceptível. “Além de terem desenvolvido vínculos, muitos deles já mostram uma maior agilidade na compreensão dos comandos e na execução das atividades, o que impacta no seu dia a dia”, ressaltou.

Para a pensionista Maria da Conceição Mota Macedo, de 87 anos, o grupo tem um papel importante na sua rotina semanal. As amizades e as atividades desenvolvidas no grupo aumentaram a sua atenção. “Eu agora tenho para onde ir, exercito minha memória e presto mais atenção quando ando pela rua para não cair”, comemorou.

A retomada das reuniões do grupo ocorreu na última segunda-feira, 8, e contou com atividades de reforço da memória, concentração e raciocínio lógico, além do momento de integração em que eles puderam compartilhar um pouco sobre suas atividades de fim de ano.

As atividades do Grupo de Estimulação Cognitiva do IASB acontecem todas segundas e quartas-feiras, de 10:30 às 11h30, na sala da SAPI, 1º piso do instituto. Podem participar os segurados maiores de 60 anos, vinculados ao Plano de Atenção Básica à Saúde e Social dos Servidores de Belém (PABSS) da Prefeitura de Belém.

Texto: Levi Menezes

Fonte: Agência Belém/Foto: AScom/IASB