Grupo de samba D’ Marola promete show épico na Revoada do Círio em Castanhal

Nada melhor que um pagodinho pra abrir os trabalhos do Círio 2022 com os dois pés direitos e muita energia. Pra isso ,o Grupo paraense de sucesso D’ Marola, vai realizar um show especial regado ao estilo musical em que atuam, no evento ‘Revoada do Círio’, em Castanhal. Onde vão se apresentar no dia 16 de outubro, a partir das 21h com um repertório musical composto por muito samba e pagode que vão agitar a galera.

“O público pode esperar um show com muita dedicação e interatividade. Passando por várias vertentes musicais, mas com a batucada inconfundível do Samba&Pagode! Sempre buscando um show bem perto do público, que sem dúvida dão ainda mais brilho no nosso trabalho”, comenta os meninos do grupo.

Na prática, a banda se destaca pela atuação dentro dos estilos do samba e do pagode, e ainda, participações em grandes nomes de bandas do estilo pela capital e interiores do Pará. O grupo foi criada para proporcionar o que tem de melhor nos shows e no entretenimento paraense. Com músicos que acumulam ricas experiências dentro da cena artística do estado, a banda tem conquistado o seu espaço.

O grupo D’ Marola promete um show épico para abrilhantar a noite de todos os presentes. Então você já sabe, o melhor show da sua vida já tem data e hora pra começar!

Foto: Divulgação