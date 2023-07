Grupo Equatorial vence três categorias do prêmio “OSE” em evento do setor elétrico em Belém

Premiação nacional, que reconhece os melhores trabalhos do setor, ocorreu durante a 43ª edição do Circuito Nacional do Setor elétrico, na capital paraense.

Na noite da última terça-feira, 25, o Grupo Equatorial ganhou três troféus do prêmio “O Setor Elétrico de Qualidade das Instalações Elétricas” (OSE), durante a 43ª edição do Circuito Nacional do Setor elétrico (Cinase), que ocorre na capital paraense e tem o objetivo de promover debates de interesse e exposição com as novidades do mercado de energia no Brasil.

Na categoria Energias Renováveis o vencedor foi o projeto “Programa Nacional de Universalização do Acesso e uso da Energia Renovável na Amazônia Legal”, que leva luz elétrica, através de placas solares, a comunidades isoladas do Pará. Além deste, o projeto também venceu o maior prêmio da noite, por ter obtido a maior nota entre os ganhadores de todas as categorias.

Para Giorgiana Freitas, gerente de Geração da Equatorial e que coordena esta iniciativa, a premiação é importante como uma forma de reconhecimento pela seriedade do trabalho realizado a fim de levar um bem essencial, como a energia elétrica, a comunidades isoladas do Pará.

“Ter o reconhecimento, num evento como esse, que reúne diversos representantes nacionais do setor de energia, é significativo. Com isso, conseguimos também mostrar a um público maior como esse trabalho é feito, com os seus desafios e oportunidades”, explica Giorgiana.

Já na categoria Pesquisa e Desenvolvimento, o vencedor foi o projeto “Desenvolvimento de Sistema Nacional de Recarga Rápida de Bicicletas e Veículos elétricos para Aplicações V2G”, coordenado por Lucas Pinheiro, da área de P&D do Grupo Equatorial. O projeto é financiado pelo Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Aneel. Ele explica que a ação vencedora é vista pelas comunidades através postos de carregamentos de veículos elétricos da distribuidora de energia, que inclusive possui um em Belém, no Porto Futuro.

“Os nossos eletropostos são públicos e gratuitos. Essa é uma ação tecnológica e de preocupação ambiental. É uma vertente que vem crescendo muito e o Grupo Equatorial se posiciona no mercado com iniciativas como essa que trazem benefícios sociais e ambientais. Além do carregamento de veículos, nos eletropostos também são encontradas bicicletas elétricas que podem ser utilizadas pela população em momentos de lazer”, finaliza Lucas.

O Cinase

O Circuito Nacional do Setor elétrico (Cinase) é um evento itinerante que tem a intenção de alcançar novos clientes, buscar parcerias e fortalecer as marcas do setor. A programação, que ocorre no Hangar Centro de Convenções até esta quinta-feira, 27, conta com a participação da Equatorial Pará em palestras e painéis com temas relacionados à atuação da distribuidora no estado.

Foto: Divulgação