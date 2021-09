Grupo Guardião da Vida promove iniciativa de solidariedade aos romeiros do Círio

O Grupo de Socorrista Guardião da Vida, que atua em Belém e em algumas cidades do interior do estado do Pará a 11 anos, sendo o segundo maior grupo do estado depois da cruz vermelha, de acordo com a coordenadora geral do grupo, Cássia Lopes, estão fazendo arrecadação de material de primeiros socorros como Gazes, ataduras, esparadrapos e luvas.

A iniciativa é para fazer a colhida dos romeiros do Círio que vem do interior para Belém, na sua chegada são acolhidos, e recebe o tratamento com lavagem de pés, massagens e curativos. São 1745 voluntários cadastrados, que ajudam nessa ação de solidariedade com os romeiros, no ano passado por conta da pandemia foram apenas 840 voluntários atuantes.

Para quem quiser contribuir com o trabalho dos voluntários é so dirigir até o residencial Via Lactea- Castanheira, localizado no almirante barroso, 4801, podem ser doados tanto material de primeiros socorros como alimentos e água. As arrecadações serão aceitas até o dia 5 de Outubro.

Para mais informações entre em contato com o número 91 9808-5247

Foto: Guardião da Vida

Jornalista: Marina Moreira