Grupo Líder está de luto pela perda de seu diretor-fundador José Correa

O empresário José Corrêa Rodrigues faleceu na manhã desta quarta-feira, em São Paulo capital. A família do empresário, que era sócio-fundador do Grupo Líder, não forneceu maiores detalhes acerca das causas de sua morte, mas lamenta mais uma perda irreparável no clã dos Rodrigues, que sempre esteve voltado para o comércio de gêneros alimentícios no Estado do Pará.

José Corrêa Rodrigues exercia o cargo de diretor-administrativo do Grupo Líder, que coordena uma cadeia de supermercados e magazines, além do Shopping Center Castanheira, na divisa dos municípios de Belém e Ananindeua.

Por meio de uma nota divulgada pelas redes sociais, o Grupo Líder lamenta a perda de José Corrêa Rodrigues, que foi um dos fundadores da empresa:

“O Grupo Líder, com profundo pesar, lamenta informar que o seu diretor, administador e sócio-fundador, José Corrêa Rodrigues, faleceu esta manhã em São Paulo.”

A morte do empresário também é divulgada nos perfis do Instagram de familiares.

