Grupo Marajoara de Comunicação cobre as emoções do Círio de Nazaré

A Super Rádio Marajoara AM-1.130, com a Rede Marajoara de Comunicação e o jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ estão em cobertura 100% de todas as emoções do Círio de Nazaré. A ordem de cobertura, com organização das equipes da rádio e do jornal foi dada pelo presidente da holding, o ex-governador Carlos Santos e sua esposa Aline Santos, diretora-administrativa do grupo.



Para garantir toda essa movimentação que tem seu ponto alto neste domingo, 09, estão patrocinando com a Equipe de Fé os supermercados da rede Líder, Equatorial Energia, Governo do Estado do Pará, Prefeitura Municipal de Belém, Banpará e Avistão, 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, na Manoel Barata com Padre Eutíquio, centro comercial de Belém.



Neste ano, que o Círio retorna de forma presencial, a expectativa da Diretoria da Festa é reunir cerca de dois milhões de pessoas. Ao todo, são 14 romarias, a do Traslado, realizada ontem, sexta-feira, 07, a maior delas, com cerca de 50 quilômetros de percurso.



Patrícia Medeiros, jornalista da Super Marajoara, fez o comando da programação matinal, transmitindo todas as informações desde a missa em Ananindeua, até a chegada da Imagem Peregrina na Capela do Colégio Gentil Bittencourt, com informações dos repórteres Jime Night, Júnior Campos e Carlos Alberto de Melo.



Por A PROVÍNCIA DO PARÁ, trabalham diuturnamente os jornalistas Paulo Júnior, Marina Moreira, Roberto Barbosa, Nazaré Sarmento, Jorge Nascimento, Erison Júnior, Nonato Batista, Brás Chucre e Delmir Salomão. Roberto, Salomão e Nazaré cuidam, também, da edição especial do jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ Digital que já está on-line com suas tradicionais colunas, como a PRIMEIRA COLUNA, Jornaleco, À Parte, e muita informação sobre o Círio de Nazaré, sobre as eleições em e segundo turno, notícias da cidade, do Brasil e do mundo, saúde, lazer e esportes. É Círio com a Equipe de Fé do Grupo Carlos Santos.



Imagem: Divulgação