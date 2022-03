Grupo Marajoara de Comunicação e Equatorial Pará firmam Relacionamento

Um encontro envolvendo o empresário Carlos Santos, sua esposa Aline Santos Diretora de A Província do Pará, sua Filha Sandra Santos Diretora das Rádios, e Leandro Monteiro Gerente de operações, todos do Grupo Marajoara, e o Excutivo de Comunicaçcão Marketing e Sustentabilidade da Equatorial Pará, João de Deus, na manhã desta terça-feira, 29, selou o relacionamento entre os dois grupos empresariais para futuras campanhas de esclarecimento ao público acerca dos programas de energia.



Durante o encontro foram tratados assuntos como relacionamento com o grupo, investimentos que serão realizados no Estado durante o ano de 2022, grandes obras, campanha de segurança e o impulsionamento da Tarifa Social, que é a forma como a empresa entra com sua contrapartida no sentido de ajudar a amparar a população menos favorecida no Estado do Pará.

Outra pauta da conversa foi sobre a interligação do município de Almeirim, novas subestações em Moju, Limoeiro do Ajuru, São Geraldo do Araguaia e Batista Campos e o projeto Mais Luz para a Amazônia.



Para o empresário Carlos Santos, falou que esses encontros são importantes para se buscar as mudanças que beneficiem a população e se impulsionar cada vez mais o desenvolvimento do Pará, bem como, das empresas que são as grandes parceiras nestes projetos.