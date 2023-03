Grupo Marajoara de Comunicação entrevistará presidente da Fecomércio-PA na próxima sexta-feira

Na próxima sexta-feira (17), o Grupo Marajoara de Comunicação entrevista o presidente da Fecomércio- PA, Sebastião de Oliveira Campos, no programa Mix Atualidade exibido no canal de televisão Marajoara 50.1 e simultaneamente na rádio Marajoara AM 1130 em conjunto com as redes sociais para discutir sobre sua atuação na presidência da federação do comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Pará.

Sebastião Campos tem protagonizado importantes conquistas na Fecomércio-Pa, entre elas abriu portas da Fecomércio para a entrada de 11 novos sindicatos, aumentando o protagonismo do setor patronal do comércio de bens, serviços e turismos e ampliando a interiozação da Federação, que conta hoje com 24 sindicatos filiados.

Para um bate-papo bastante descontraído convidamos você para participar desta entrevista mandando sua pergunta pelo whatsapp 91 99160-1130. Esperamos você na sexta-feira (17) a partir das 8h da manhã.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@supermarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara