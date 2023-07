Grupo Marajoara de Comunicação se consolida como um dos maiores do Norte do Brasil

Liderado pelo Grupo Carlos Santos, o Grupo Marajoara de Comunicação, que integra o jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, a Super Rádio Marajoara AM-1130, a Mix FM e uma cadeia de emissoras de rádios AM, FM e web radios, além da TV Marajoara Canal 50.1 Digital, se consolida, a cada dia, como um dos maiores no segmento de mídia em todas as plataformas do Norte e Nordeste do Brasil.



O centenário jornal A Província do Pará tem a plataforma on-line, com noticiário de qualidade em tempo real de Belém, do Pará, do Brasil e do mundo e a edição Digital, além das edições físicas especiais durante o ano.



A Super Rádio Marajoara é a líder em audiência e carro-chefe do Grupo Marajoara, liderando uma cadeia de rádios em todo o Estado. A Marajoara tem um histórico invejável, tendo iniciado suas transmissões como integrante do antigo Condomínio Acionário dos Diários e Emissoras Associados, com programas de auditório ao vivo, além de manter 24 horas de jornalismo em tempo real por meio de seus programas específicos, especialmente nas áreas de Esporte e Polícia, com transmissão dos principais jogos dos clubes do Estado e de fora nos campeonatos nacionais em todas as suas modalidades.

Realinhada novamente por iniciativa do ex-governador, empresário, radialista, cantor, compositor e youtuber Carlos Santos e sua esposa, a administradora de empresas Aline Santos, a antiga cadeia paraense dos associados, formada pelo jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, pela Super Rádio Marajoara AM-1130 e pela TV Marajoara Canal 50.1 voltou com toda força para apresentar um novo conceito em informação em tempo real, esporte, música e diversão nas mais diversas plataformas e com rádios segmentadas, caso da Web Província, com programação para o público classe A; a Mix para o público mais jovem, geek, e a Marajoara, para todas as classes.

Carlos Santos, que também é do setor comercial, está à frente da Loja Avistão, a qual, no próximo dia 13/08/2023, estará completando 52 anos. Santos, que é vendedor, conhecido popularmente por “amigo do povo”, fundou o Avistão e assumiu a direção da Marajoara em 01/05/1982, reestruturando completamente o que estava em crise total pela revogação, pelo Governo Federal, da concessão do canal 2 da extinta Televisão Marajoara pertencente à Rede Tupi de Televisão e o Jornal A Província do Pará, vendido ao então empresário saudoso Gengis Freire.



Com sua capacidade de reorganizar e reestruturar as coisas e com a sensibilidade de escolher as pessoas certas, o empresário Carlos Santos diz que tem muito a fazer pela comunicação, pelo comércio, por Belém, pelo Pará e pelo Brasil.

Hoje, a TV Marajoara e a Super Marajoara podem ser facilmente acessadas pelo portal do Grupo Marajoara e de A PROVÍNCIA com a mesma qualidade digital, transmitidos de um dos pontos mais altos da cidade de Belém, o 27º andar do condomínio Rogélio Fernandez Business Center, sala 2701, onde estão as modernas instalações da rádio AM e FM, além da redação do portal de A Província.



O mundo fica mais colorido e divertido, especialmente neste Verão 2023 pelas ondas da Super Marajoara, TV Marajoara e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ.