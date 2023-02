Grupo Marajoara recebeu a visita do executivo de comunicação da Equatorial Energia João de Deus

Na tarde desta última terça-feira (14) o Executivo de Comunicação Externa, Marketing e Sustentabilidade da Equatorial Energia, João de Deus, esteve visitando as dependências do Grupo Marajoara de Comunicação. O convite foi feito pelo radialista e empresário Carlos Santos, que junto a sua esposa Aline Santos, e mais sua Filha Sandra Santos, os recebeu carinhosamente para mostrar a nova estrutura do Grupo Marajoara.

A Rádio Marajoara agradece pela presença do Sr. João de Deus por dispor de um tempo na sua agenda para conhecer um pouco do novo modelo de trabalho do Grupo Marajoara de Comunicação, pois a nossa missão como veículo de comunicação é sempre atender e superar as expectativas dos nossos anunciantes e parceiros, por meio de modernas tecnologias e elevação da qualificação das pessoas, atuando com responsabilidade social, gerando valor para nossos: ouvintes, telespectadores, leitores, clientes e colaboradores.