Grupo Mulheres do Brasil realiza programação em Belém

A 1ª edição da Caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas será realizada no dia 4 de dezembro.

Pela primeira vez, a capital paraense vai fazer parte da Caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas, realizada pelo Grupo de Mulheres do Brasil, que, atualmente, conta com mais de 98 mil participantes.

Em Belém, o evento acontece no dia 4 de dezembro, a partir das 8h, em frente ao Theatro da Paz. A iniciativa tem como objetivo sensibilizar, esclarecer e combater todo e qualquer tipo de violência vivenciada por mulheres.

“Nosso objetivo principal é sensibilizar a sociedade e esclarecer que a violência não é somente a agressão física. É importante reconhecer e denunciar, mudar a opinião pública e derrubar mitos e paradigmas. Precisamos construir estratégias integradas, unindo esforços, promovendo a integração de movimentos que lutam pela erradicação da violência contra mulheres e meninas”, diz Bruna Koury – Advogada criminalista e uma das coordenadoras do Grupo Mulheres do Brasil – núcleo Belém.

A advogada ressalta ainda que o poder público é um importante parceiro no combate à violência. “ O poder público, por exemplo, deve garantir ações de transformação e combate, uma assistência adequada às vítimas de violência, deve lutar por legislações favoráveis às vítimas e pela recuperação dos agressores”.

De acordo com dados divulgados pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, até julho de 2022, foram registradas mais de 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar contra mulheres – violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial.

“A sociedade pode e deve colaborar metendo a colher, encorajando as denúncias e exigindo que a Lei Maria da Penha seja cumprida. A violência traz um custo alto para sociedade como a ausência dessas vítimas no trabalho, os órfãos da violência, dentre outros.O Combate à violência contra mulheres e meninas é uma causa global do Grupo Mulheres do Brasil, isso porque para nós, cada mulher conta. Não há como nos silenciarmos diante dos números da violência contra mulheres e meninas”, ressalta a coordenadora.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), uma em cada três mulheres, em todo o mundo, experienciam violência sexual ou física ao longo da sua vida. A participação e luta do Grupo Mulheres do Brasil, vem sendo realizada por meio de campanhas como: Orange Day, Agosto Lilás, 16 dias de ativismo pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas, que, no Brasil, inicia no dia 20 de novembro e segue até o dia 10 de dezembro.

O evento acontece de forma simultânea em várias cidades do Brasil e também no exterior, convocando toda sociedade com o intuito de promover a erradicação da violência contra mulheres e meninas e contra o crime de feminicídio.

Mulheres do Brasil

O Grupo Mulheres do Brasil foi criado em 2013 por 40 mulheres de diferentes segmentos com o intuito de engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o país. Atualmente é presidido pela empresária Luiza Helena Trajano e conta com mais de 98 mil participantes no Brasil e no exterior.

Foto: Divulgação