Grupo que derrotou PT em 2018 estará junto em 22, com raras exceções

O governador Gladson Cameli (Progressistas) vai estar cercado, em 2022, pelo grupo com o qual se elegeu em 2018. Esse é o objetivo dele e o novo chefe da Secretaria de Governo, Alysson Bestene, não terá tarefa mais importante do que fazer um trabalho nesse sentido. Tem alguns nomes improváveis. O próprio governador desistiu desses nomes, mas a grande maioria estará reunida. O que não dá é para devolver o Acre para as mãos do PT, o que seria fatal diante de um racha do grupo.

Sobrou para a prefeita

O crescimento político da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem (PT), espécie de liderança emergente do Alto Acre, está gerando um preço para ela pagar. Nos últimos dias ele tem levado porrada de todo lado. Até o arremate do PROS, partido que agora está nas mãos da família Milani, sobrou para a Fernanda, apenas por ela estar em um relacionamento afetivo com o novo presidente, Israel Milani.

Ligação forte

O PROS tinha raízes fortes em Brasileia e Epitaciolândia, onde reside a família e muitos apoiadores da deputada Maria Antônia, cujo marido, Déda Amorim, era o presidente.

Só os documentos

Déda Amorim já se desfiliou do PROS e levou consigo quase todos os filiados, entregando só os documentos para os Milani, que também não acharam ruim.

Destino é o Podemos

O grupo que estava no PROS, encabeçado pelo ex-prefeito de Rodrigues Alves, Déda Amorim, e sua mulher, Maria Antônia, vai desembarcar no Podemos, cujo presidente novo é o ex-deputado Ney Amorim.

Acre agrícola

Conheci esta manhã em Epitaciolândia o representante, no Acre, da Case, uma das maiores fabricantes de máquinas do mundo, o Valmir Winck. Ele me contou algo que ninguém publicou ainda, talvez nem o governo tenha percebido: a produção de soja no Acre, por hectare, é o dobro daquilo que é produzido, por exemplo, no Sudeste. Ou seja: o Acre pode explodir como produtor dentro de pouco tempo.

Colheitadeiras

Essa é para o secretário de Agricultura, Nenê Junqueira: segundo o Valmir Winck, da Case, o Brasil acaba de adquirir 20 colheitadeiras de soja das mais modernas da atualidade. São automatizadas. Das 20, quatro vieram para o Acre.

De olho no Acre

A inauguração da ponte sobre o rio Madeira, segundo o homem da Case, deu uma ouriçada no povo que investe em agricultura, com queda para soja e milho. Principalmente porque o solo daqui, está comprovado, produz em dobro.

Apoio dos prefeitos

Caso a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem (PT), dispute as eleições, em 2022, ela terá em seu palanque os dois prefeitos do PT de sua região, o Jerry Correia, de Assis Brasil, e o Bira Vasconcelos, de Xapuri.

O poder atrai

Concordo com o que meu colega Astério Moreira escreveu esses dias em relação aos adversários do governador Gladson Cameli em 2022. Quando eles cuidarem que não, estarão sozinhos no máximo até março, abril do ano que vem.

CPI sem futuro

Conversei com um dos deputados que retirou a assinatura da CPI da Educação. Ele justifica o seguinte: CPI só faz barulho e só serve de palanque para a oposição.

Sem política

Se não quer político se metendo na educação, o governador Gladson acertou em cheio ao colocar na pasta a professora Socorro Neri. Quando é para ser técnica, ela sabe ser.

Vereador na rua

A tática do prefeito Tião Bocalom (Progressistas), de não ter relação política com vereador, serviu para uma coisa: colocar os parlamentares para ir pra rua. Só se vê vereador fazendo Live, se comunicando com seu eleitorado.

Luta pela BR

Como deputado estadual, Luiz Gonzaga (PSDB) tem lutado mais que muitos federais em prol da recuperação da BR-364. Foi, não foi, ele tá em Brasília, tratando desse assunto.

Renan e a esquerda

Comentário mais repetido nas últimas 24h: a atuação do senador Renan Calheiros (MDB) na CPI da Covid. É que ele, veja bem, o Renan, virou a tábua de salvação da esquerda brasileira.

Enterro de CPI é com eles

O senador Márcio Bittar disse que é improvável, no Acre, ouvir deputado de oposição ao Gladson criticar o fim da CPI da Educação. Era o que mais sabiam fazer quando estavam no poder.

Honestos

Tem uns prefeitos ai da nova safra que aparecem uns capelões, roncando honestidade. Aqui na minha prefeitura…aqui.. Só ronco. Na safra passada foram os que mais caíram.

Governo fora da briga

Dois grupos travam uma luta pelo Sindicato da Educação. Um alega não ter ligação política com ninguém, puxado pela Rosana Nascimento; o outro, em cuja cabeça está o professor Manoel Lima, com toda a esquerda ao seu redor. Conselho de um sindicalista feito via coluna: “O Gladson não pode ficar fora dessa briga”.

A César o que é dele

Qualquer avanço no Brasil e no Acre em relação aos médicos formados no exterior, os méritos são do deputado Alan Rick (DEM). Ele quase esqueceu outras pautas, tão centrado nesta que sempre foi.

Fonte; AcreNews / Por: Evandro Cordeiro