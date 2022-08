Grupo varejista Novo Mundo vai instalar três lojas em Marabá

Emprego à vista: o grupo varejista Novo Mundo, que atua a partir de Goiânia, deve instalar três unidades em Marabá, possivelmente nos núcleos Nova Marabá, Velha Marabá e Cidade Nova. Inicialmente, serão ofertadas 60 vagas, e trata-se de uma valiosa oportunidade de emprego, em tempos de poucas oportunidades.

A informação foi confirmada por Reinaldo Barbosa, coordenador do Sistema Nacional de Emprego (Sine), em Marabá. De acordo com ele, a empresa entrou em contato com a instituição, oferecendo 50 vagas para consultores de loja, além de gerentes e supervisores, totalizando as 60 vagas.

Inicialmente, o grupo varejista pretende recrutar 150 candidatos para avaliação pelo sistema. No entanto, ainda de acordo com o coordenador, a procura tem sido baixa pelo Sine, de modo que o grupo Novo Mundo também está usando outras mídias para divulgar a oportunidade de emprego.

“Às vezes se fala que existe muita exigência por parte das empresas, mas neste caso, nem experiência estão pedindo,” ressalta Barbosa.

Sobre o Novo Mundo

Hoje, o grupo Novo Mundo tem mais de 140 lojas em dez estados, sendo responsável por quase 5 mil postos diretos de trabalho e colocando a empresa entre os dez maiores varejistas de móveis e eletrodomésticos do país. Investimentos em shopping, hotel, condomínio residencial, além de empreendimento no setor agropecuário, com seis fazendas, integram o portfólio do grupo.

Fonte: Blog Zé Dudu