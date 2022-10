Grupos de romeiros chegam a todo instante a Belém após longas caminhadas

Quem passou à tarde ou na noite desta quinta-feira pela Rodovia BR-316 ou Avenida Almirante Barroso não deixou de ver grupos de pessoas caminhando em longas jornadas desde o nordeste do Pará, principalmente de cidades como Salinópolis, Castanhal, Marapanim, Curuçá, Vigia de Nazaré, Santa Isabel do Pará, Benevides e outras. Os romeiros começaram a caminhada na noite de quarta-feira.

De todas as partes eles vêm caminhando com destino à Basílica Santuário de Nazaré, onde vêm agradecer a Deus e Nossa Senhora de Nazaré por graças alcançadas, ou para renovar pedidos e promessas. O Círio 2022 trás uma grande expectativa, haja vista que fazia dois anos, não acontecia de forma presencial, como é a tradição.

E, à tradição, se juntaram as caminhadas longas que levam dia sob sol escaldante ou noite escura e fria pelas estradas. São jovens, adultos, idosos e até crianças. Eles vêm pela fé, felizes pelo encontro com a Mãe de Jesus. É o caso família do senhor Jesus Couto, que reúne os amigos há onze anos e presta esta homenagem durante a festividade do Círio de Nazaré. Eles são de Castanhal e vêm a pé com destino à Basílica.

Segundo ele disse à reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ, tudo começou “com meu irmão Nonato e Claudomiro Couto, há onze anos. No ano seguinte, aumentou o número de familiares, e amigos. Atualmente são mais de vinte pessoas, entre família e amigos”.

Calçando meias grossas com sandálias, usando um pedaço de madeira para ajudar na caminhada, além de roupas leves. É assim que o romeiro caminhante vem. Em vários casos, eles quase desistem da promessa, mas são todas as horas encorajados pela própria fé a alcançar o destino.

Na noite de ontem, quarta-feira, Dom Carlos Verzellet presidiu a santa missa, abençoando os romeiros que se dirigiriam a pé até Belém. Outros grupos saíram pela manhã. São centenas de pessoas, que recebem apoio por toda parte e terminam o descanso na Casa de Plácido, onde há farta mesa, além de cuidados médicos para as feridas etc.

Até a manhã de sexta-feira, ante-véspera do Círio, ainda é possível ver o caminhante, cansado, cheio de fé e esperança, caminhando rumo à Basílica. É o Círio que encanta a todos, mesmo aqueles que não são fieis católicos.

Imagem: Divulgação