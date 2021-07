Grupos juninos podem fazer inscrição no edital da Fumbel até domingo, 18

A Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) encerra neste domingo (18) o prazo para grupos juninos se inscreverem no edital para participar da programação alusiva ao período junino 2021, o “São João Teimoso”.

As inscrições devem ser feitas por meio eletrônico, com envio da ficha de inscrição, acompanhada de todos os documentos e anexos solicitados, devidamente preenchidos, assinados e digitalizados, para o e-mail saojoaoteimoso2021@gmail.com.

O edital contempla seis categorias: grupos de pássaros juninos e cordões de bichos, grupos de bois-bumbá, grupos parafolclóricos de dança e música, grupos de toadas, grupos musicais de carimbó e quadrilhas juninas (juvenil-adulto).

A mostra cultural será realizada de forma semipresencial. Os grupos terão suas apresentações gravadas, com infraestrutura fornecida pela Prefeitura de Belém e pela Fumbel, a partir de 4 de agosto. As exibições poderão ser conferidas nos canais institucionais da Fumbel e da Prefeitura, a partir de 22 de agosto, em comemoração à Semana do Folclore.

O nome São João Teimoso é uma referência à resistência da cultura popular, que mesmo em meio a todas as dificuldades e restrições causadas pelo período pandêmico.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Agência Belém