GSI, com apoio do Gaeco, cumpre mandado de busca e apreensão deferido pela Justiça

O Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI/MPPA), com o apoio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Pará (GAECO/MPPA), deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 19, a Operação Negatio, em auxílio à Promotoria de Justiça de Santa Bárbara do Pará, a fim de dar cumprimento ao mandado judicial de busca e apreensão naquele município da Região Metropolitana de Belém.

A Operação Negatio decorre de um Procedimento Preparatório da Promotoria de Justiça de Santa Bárbara do Pará, que visa apurar irregularidades relacionadas à existência de funcionários “fantasmas”, fraude em procedimento licitatório, uso irregular de recursos públicos, irregularidades quanto às despesas com manutenção do prédio da Câmara Municipal de Santa Bárbara e na aquisição de materiais de expediente.

Equipes do GSI e Gaeco cumpriram mandado judicial de busca e apreensão, deferidos pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, na sede da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará.

Imagens: GSI/Gaeco