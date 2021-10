Guamá recebe Curso de Agente Multiplicador em Educação de Trânsito

Ética e cidadania no trânsito são alguns dos princípios do Curso de formação de Agente Multiplicador em Educação para o Trânsito, que iniciou nesta última segunda-feira (04), no bairro do Guamá, em Belém. A iniciativa é do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) dentro das ações do Programa Territórios pela Paz (TerPaz).

O curso tem como objetivo reduzir acidentes nas vias públicas, através de agentes capacitados e multiplicadores do conhecimento adquirido durante a formação. Serão cinco dias de aulas teóricas, ministradas pelos servidores da Coordenadoria de Educação para o Trânsito, do Detran, abordando assuntos como legislação no trânsito, comportamento seguro, práticas pedagógicas no trânsito e metodologia de educação.

“Conscientizar a população para a segurança no trânsito é o principal objetivo para quem convive e trabalha diariamente com o trânsito. Informar de forma clara aos condutores e passageiros sobre sua responsabilidade no trânsito”, declara o agente de trânsito, Marcos Elionai.

As aulas ocorrem no Lar Fabiano de Cristo, instituição filantrópica que ajuda famílias vulneráveis das periferias de Belém. No Guamá, a capacitação é voltada principalmente a líderes comunitários, profissionais de saúde, educação e trânsito, além de bombeiros e policiais militares que trabalham com o trânsito.

O secretário de educação da Escola Monte Serrat, no Guamá, José Matias, ressalta a importância de transmitir informações sobre a condução segura no trânsito. “As crianças aprendem desde cedo como se comportar no trânsito, contribuindo futuramente a salvar a vida do próximo. Vamos expandir esse conhecimento com as crianças e os jovens da nossa escola”, declarou.

Texto: Com colaboração de Laís Souza – Asdecom/Detran

Por Leidemar Oliveira (DETRAN)

Fonte: Agência Pará