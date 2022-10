Guamá vai realizar o IV Cortejo Visagento no dia Municipal da Matinta Perera

No dia 31 de outubro, a comunidade do bairro do Guamá se prepara para celebrar as manifestações folclóricas brasileiras, celebradas nesse dia como o Dia Municipal da Matinta Perera, entidade mítica em figura de bruxa que assombra em busca de tabaco.

Esse será o quarto cortejo visagento, que sairá do cemitério Santa Izabel pelas ruas do bairro. A comemoração é em valorização à cultura regional frente ao apelo do halloween, o dia das bruxas, comemorado na mesma data em referência a personagens de terror, no Estados Unidos. A iniciativa do cortejo é promovida pelo espaço social nossa biblioteca (ESBN), em parceria com o Governo do estado e instituições da sociedade civil.

Desde o início do mês de outubro o ESBN realiza uma série de oficinas para a criação de fantasias e adereços, expressão corporal e escrita criativa, essa última encerra na próxima sexta-feira (21), em conjunto com a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom).

Nesta edição do Cortejo, o personagem a ser homenageado é o Curupira, outra entidade folclórica representada pela defesa das florestas, dos rios e dos animais. A escolha se deu pela urgência na defesa ambiental, em especial a região amazônica que tem sofrido com o desmatamento ilegal desenfreado.

Foto Reprodução: Assessoria de Comunicação