Guamaense e Santa Cruz são campeões de futebol na Assubsar

Os times de futebol do Guamaense e Santa Cruz foram os campeões dos Campeonatos de Sessentão e Cinquentão, respectivamente, promovidos pelo Departamento de Esportes da Assubsar. Na primeira decisão pelo Sessentão deu o time do Guamaense após vencer o São Joaquim, por 2 a 0, gols Nanade e Cearazinho.

Na segunda decisão, o Santa Cruz (Icoaraci) goleou Master da Polícia Civil, por 4 a 0, tentos de Agulha (2) e Preguinho (2). Logo depois dos jogos aconteceram as premiações aos campeões ao comando do presidente clube militar, Sérgio Humberto e da vice-presidente Maria das Graças, além apoio dos diretores Jonathas, Cordeiro, Nonato, Nascimento, Guilherme, Fernandes e Oeiras. A diretoria da Assubsar parabenizou as equipes finalistas pelo excelente futebol e disciplina proporcionados pelos atletas.

SORTEIO

Logo depois do encerramento da solenidade das premiações aos campeões, houve o bingo dançante através da aparelhagem ” Diamantina”, que envolveu prêmios valiosos ao comando dos trabalhos por meio do Departamento Social, à frente o presidente Sérgio Humberto e a vice-presidente Maria Das Graças, com assessoramento dos diretores Cordeiro, Fernandes, Jonathas, Nonato, Guilherme, Nascimento e Guilherme.

CALENDÁRIO ESPORTIVO

O Departamento de Esportes da Assubsar, após o sucesso dos campeonatos internos encerrados no último domingo, já deu a largada sobre a elaboração do calendário esportivo do clube militar que virá com algumas novidades para incrementar mais ainda as competições do próximo ano. Imagem: Nonato Batista/Ronabar