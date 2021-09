AO VIVO | GUARANI X REMO | CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B | 21.09.2021

O jogo envolvendo Guarani x Remo será realizado nesta terça-feira (21). A disputa é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2021. A partida está programada para começar às 16h00 (horário de Brasília) e o duelo entre as equipes vai acontecer no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, que fica localizado em Campinas.