Guarani x Remo jogam hoje e o Remo vai em busca de mais três pontos na tabela

Nesta terça-feira (21) tem Guarani X Remo a partir das 16h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, São Paulo, onde acontece a 25º rodada da série B.

Guarani ocupa a 5º posição com 38 pontos, já o Remo esta na 11º posição com 33 pontos dentro do G-4. Apesar da colocação, o jogo de hoje não intimida o técnico Felipe Conceição que diz estar confiante para conseguir mais 3 pontos.

Sobre o novo contrato Neto Moura, o técnico disse que vai usar o atleta em um momento certo quando for necessário, mas que por enquanto vai utilizar outros atletas na partida contra o Guarani.

A cobertura completa desse jogo imperdível, você acompanha hoje, ao vivo em nossos canais, com a narração de Carlos Magno e comentários de Gabriel Freitas.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira