Nesta quarta-feira (18), o Guarani enfrenta o Santos pela segunda rodada do Paulistão 2023. A partida acontecerá, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), às 21h35. A partida terá cobertura ao vivo pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

O Guarani entra em campo em busca de uma reação positiva, após a fraca atuação na estreia. Pois o time perdeu dentro de casa por 1 a 0 contra o Santo André.

Já o seu adversário, o Santos, entra em campo para tentar se reerguer ao longo do campeonato de 2023. Pois no ano passado, das 33 partidas disputadas como visitante, saiu como vencedor em apenas sete delas.

Foto: Divulgação