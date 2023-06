Guarda Municipal de Belém ganha 12 novas motocicletas como parte da renovação da frota

A Prefeitura de Belém vai colocar mais 12 motocicletas para compor a renovação da frota da Guarda Municipal. Os veículos foram entregues na tarde desta quarta-feira, 14, pelo Governo do Estado, em cerimônia realizada no Palácio do Governo.

As 12 motos farão parte da frota da Guarda Municipal, que vem sendo renovada pela gestão municipal. Os veículos já serão utilizados na operação verão da GMB, em Belém, Mosqueiro, Outeiro e Icoaraci, durante todo o mês de julho. Além das novas motos recebidas, a GMB aguarda a chegada de 10 viaturas que foram adquiridas pelo município.

“Um momento de muita alegria: a Prefeitura agora garantiu 10 veiculos para equipar a Guarda Municipal, e o Governo repassou 12 motos. Isso vai ajudar muito na segurança pública em Belém e a garantir a paz social”, comentou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Para o inspetor geral da GMB, Joel Monteiro, os veículos contribuirão para o trabalho realizado pela Guarda: “Elas irão contribuir muito na questão da segurança pública no município de Belém: serão utilizadas na missão verão que acontecerá em Mosqueiro, Outeiro e Belém. Essas motocicletas estão chegando para integrar a nova frota da Guarda Municipal”.

Ao todo, o Governo do Estado entregou mais de 71 motos para compor a frota das Guardas de diversos municípios do Pará.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Ryssa Tomé/COMUS