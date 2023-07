Guarda Municipal de Bragança recebe do Estado cinco motocicletas

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), entregou cinco motocicletas para a Guarda Municipal de Bragança neste sábado (08). A iniciativa faz parte da Política Estadual de Apoio aos Órgãos Municipais de Segurança (Peosp), que vem reforçando órgãos municipais de trânsito.

O governador Helder Barbalho, durante agenda de trabalho no município, disse que os investimentos em várias áreas representam a “única forma que eu tenho de retribuir a confiança do povo. É trabalhando e fazendo que esse Estado seja melhor, que brilhe, que seja orgulho para os paraenses, para a Amazônia e para o nosso país. Agora, tudo no Brasil é falando da Amazônia e falando do Pará. Terra que tem muitos desafios, mas temos que dar as mãos e enfrentar os problemas. Gratidão ao povo de Bragança. Contem sempre com o nosso trabalho”.

O prefeito de Bragança, Raimundo Nonato de Oliveira, agradeceu a parceria do Estado, que garantiu a renovação da frota da Guarda e o reforço no patrulhamento. “Primeiramente, tenho que agradecer ao governo do Estado por essa parceria, e gratidão ao nosso governador Helder Barbalho”, disse o gestor.

Integração – Por meio da Peosp, o Governo investe no aprimoramento dos órgãos de trânsito e das guardas municipais, com o objetivo de fortalecer a integração do Sistema Estadual de Segurança Pública.

Para o secretário adjunto de Gestão Operacional da Segup, Luciano de Oliveira, por meio a política pública os investimentos são mais precisos e ágeis, garantindo qualidade ao trabalho de servidores e bem-estar à população.

“A Segup vem realizando uma série de entregas aos órgãos municipais. São coletes balísticos, motocicletas e outros equipamentos, tudo com o intuito de ampliar a efetividade desses órgãos, garantindo boas condições de trabalho e o atendimento à população paraense”, acrescentou.

Motopatrulhamento – Os veículos garantem a renovação da frota e o fortalecimento da estratégia de segurança pública do órgão no município. Bragança é uma das 15 cidades contempladas com os novos equipamentos entregues pelo Estado.

Serão 71 motocicletas repassadas aos municípios, totalizando um investimento de R$ 2.967.0900,00.

Para a subinspetora-geral da Guarda Municipal de Bragança, Analina Costa, o desempenho nas operações e fiscalizações será melhor com os novos veículos. “Nós, da Guarda Municipal, estamos muito honrados pelo apoio do governo do Estado. Essas motocicletas vão nos ajudar a intensificar o motopatrulhamento e as rondas preventivas dos bens municipais. Chegam em momento oportuno nesse momento de veraneio, quando também atendemos à Praia de Ajuruteua”, informou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará