Guarda municipal e amigo são mortos a golpes de facas em Parauapebas

Um crime com requintes de perversidade chocou a população de Parauapebas, no sudeste do Pará, a 600 quilômetros de Belém, ontem, quarta-feira, 23. O guarda municipal de Parauapebas Robson de Paula Azevedo, 39 anos, e seu amigo Giovanes Gomes Nascimento, 42 anos, foram assassinados a golpes de faca durante a madrugada.

O crime se registrou na Avenida Q, no bairro Cidade Jardim, zona urbana da cidade. Conforme imagens de câmeras de segurança, as vítimas trafegavam na Avenida dos Ipês, retornando de um bar, onde Robson estava em sua motocicleta acompanhando o amigo que seguia logo mais à frente em um automóvel Renault Kwid, cor laranja, placas QDC-6E23, quando um segundo automóvel modelo Chevrolet Celta, branco, atinge em alta velocidade a motocicleta de Robson, jogando este contra o chão.

As imagens mostram três indivíduos descendo do veículo, onde dois partem para cima de Robson e um terceiro sai correndo desesperadamente em rumo ignorado. A Polícia Civil investiga se este terceiro seria uma vítima que possivelmente estaria sendo refém ou se fazia parte do bando criminoso.

Até a manhã desta quinta-feira, 24, a polícia não tinha a identidade dos assassinos. As informações são do site Pebas Notícias.

Imagens: Reprodução