Guarda municipal é executado a tiros em posto de combustível: vídeo

Por volta das 4:30 da madrugada deste sábado, 18, o guarda municipal identificado como Mariano Bruno Sarges foi morto a tiros por pelo menos quatro homens armados. Ele estava com amigos em um posto de gasolina quando foi atacado. Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa que ocorreu no município de Aurora do Pará.

Nas imagens, disponibilizada pela TV Mãe do Rio, é possível ver que a vítima está conversando com outras três pessoas quando um carro preto se aproxima e para bem próximo do grupo.

Em seguida, homens armados descem e realizam vários disparos à queima-roupa contra a vítima, que cai no chão, enquanto os amigos correm do local. Um dos criminosos chega a disparar várias vezes para o alto.

Ainda não se sabe o que levou ao crime contra o agente de segurança, que tem parentes integrantes da Polícia Militar. Buscas são realizadas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação