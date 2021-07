Guarda municipal é preso acusado de tentativa de duplo homicídio

Thiago de Sousa Barcelos, guarda municipal de Parauapebas, atirou contra dois irmãos dentro de uma loja de conveniência, em Curionópolis

O guarda municipal de Parauapebas Thiago de Sousa Barcelos, preso na noite do último domingo (18), acusado de tentativa de duplo homicídio contra os irmãos Gabriel e Lucas da Silva Rodrigues, dentro de uma loja de conveniências de Curionópolis, no sudeste do Pará, foi transferido na tarde desta segunda (19) para a Cadeia Pública de Parauapebas (CPP). Uma das vítimas conseguiu escapar dos disparos, já a outra foi atingida no abdômen e permanece internada em um hospital de Marabá, em estado grave. Com informações do portal Zé Dudu.

O delegado de Polícia Civil de Curionópolis, José Euclides Aquino, contou que o acusado chegou ao estebelecimento onde estavam os irmãos Lucas e Gabriel por volta das 22h. Lucas, então, teria chamado o guarda e perguntado o motivo de ele, há algum tempo, ter entrado em uma casa onde sua irmã se encontrava e feito ameaças contra ela.

Ainda de acordo com o relato do delegado, uma discussão teria se iniciado e, depois disso, os dois entraram em luta corporal. Durante a briga, Thiago sacou sua arma de fogo, atirou em Lucas e tentou balear Gabriel, que ainda acertou um pontapé no acusado, após ver seu irmão baleado, caído no chão.

A Polícia Militar foi acionada e saiu em busca do guarda municipal, que já havia fugido do local. Logo depois, o acusado foi encontrado, tentando fugir da cidade em um carro, modelo Honda Civic, realizando manobras perigosas.

Os policiais abordaram Thiago e constataram que ele estava bastante alterado, apresentando sinais de embriaguez, e ainda portava a arma utilizada no crime, além de um punhal e um carregador. Thiago Barcelos e Gabriel Rodrigues foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

Prefeitura diz que vai apurar os fatos

A Prefeitura de Parauapebas publicou uma nota afirmando que uma equipe da Secretaria Municipal de Segurança Institucional (Semsi), composta por membros da Corregedoria e do corpo de comando da Guarda Municipal, já está em Curionópolis “para apuração dos fatos e assim proceder com as medidas administrativas cabíveis.”

De acordo com a prefeitura, o uso de arma de fogo não é autorizado pelos guardas municipais, e o acusado conseguiu a arma utilizada no crime por meio de uma medida judicial solicitada via sindicato dos guardas municipais.

“No momento do ocorrido, o servidor não estava em horário de serviço, e a arma utilizada era particular. O disparo atingiu uma pessoa, que foi encaminhada para atendimento médico em Marabá. O servidor encontra-se preso no município vizinho e aguarda as medidas judiciais admissíveis”, conclui a nota.