Guarda Municipal realiza avaliação psicológica para garantir ao servidor segurança no trabalho

A Prefeitura, por meio da Guarda Municipal de Belém, deu início, nesta quarta-feira, 15, ao processo de avaliação psicotécnica para renovação do porte de arma dos servidores efetivos. A avaliação cumpre as normativas exigidas pela Polícia Federal, que prevê a cada 10 anos o exame para a manutenção do porte de arma de fogo da instituição.

Segundo o inspetor-geral, Joel Monteiro, todo o efetivo da GMB que não tem impedimento de ordem técnica e jurídica possui o porte de arma.

Joel afirma que a gestão se preocupa com a saúde mental dos servidores, por isso se empenha para manter regularmente a manutenção do porte de arma, como rege o convênio firmado com a Polícia Federal.

“Em dezembro de 2022, conseguimos habilitar com o porte de arma todo nosso efetivo e agora estamos atualizando as avaliações psicológicas para a manutenção do porte de arma funcional dos guardas municipais, que estão com a habilitação com prazo de vencimento para 2023. É de extrema importância avaliar a saúde mental do nosso servidor para que eles possam prestar um serviço de qualidade aos munícipes”, esclareceu Joel Monteiro.

Avaliação em toda corporação

Até o dia 23 de março, 204 guardas municipais serão avaliados pela psicóloga coordenadora do Núcleo Setorial de Saúde do Trabalhador da Guarda (NSST), Priscila Camello, credenciada na Polícia Federal.



As avaliações são realizadas na sala de instrução do NSST, na sede da GMB, no Marco, mediante seis testes psicológicos e uma entrevista semiestruturada, onde é avaliado o perfil psicológico para o manuseio de arma de fogo.

“Cada teste tem um tempo estabelecido e visa avaliar as características do agente, no que diz respeito a adaptação, autocrítica, autoestima, controle emocional, decisão, empatia, flexibilidade, maturidade, prudência e senso crítico”, explica a psicóloga Priscila Camello.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: José Maria/GMB