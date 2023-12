Guarda Municipal reforça patrulhamento nas estações do BRT para combater crimes

O furto de fiação nas estações do sistema BRT de Belém tem se tornado uma preocupação constante para as autoridades. As ocorrências são quase diárias, e no período de 14 de junho a 29 de novembro de 2023, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) já registrou 60 Boletins de Ocorrência (BOs), com isso possibilita a abertura de inquérito policial, visando investigar e identificar os responsáveis pelo ato criminoso.

Em média, de duas a três estações do sistema BRT de Belém são alvo de furto de fiação por dia, deixando-as às escuras. As ocorrências são mais frequentes nas estações localizadas na avenida Almirante Barroso, que já foram alvo de furtos mais de uma vez. As estações Tavares Bastos, Bosque/Lomas, Bosque/Perebebuí, Mauriti e o terminal São Brás são as que mais sofrem ataques. As estações do BRT Mauriti, Bosque-Lomas e Tavares Bastos foram alvo de furtos de fiação na madrugada de quarta-feira, 29.

Reforço no patrulhamento pela GMB

Diante da gravidade da situação, a Guarda Municipal de Belém vai reforçar o patrulhamento nas estações do BRT para reprimir os roubos e identificar os responsáveis. A decisão foi tomada durante reunião entre o inspetor Élcio Vale, superintendente da Guarda Municipal, e a superintendente da Semob, Ana Valéria Borges, na manhã desta quinta-feira, 30.

De acordo com o diretor de Mobilidade da Semob, Onofre Velloso, a interrupção de energia na estação pode ser total ou parcial. Quando ocorre a interrupção total, a estação fica sem o funcionamento do sistema de portas automáticas, do sistema de bilhetagem eletrônica e da iluminação no período noturno.

Segundo o diretor, providências já estão sendo tomadas para que o funcionamento da rede elétrica seja restabelecido o mais rápido possível, nas referidas estações. Isso significa que os usuários ficam expostos a riscos de segurança, pois as portas automáticas não funcionam e a iluminação é insuficiente. Além disso, o sistema de bilhetagem eletrônica fica inoperante, o que pode causar transtornos para os usuários que precisam pagar a tarifa.

Em tese, os furtos de cabeamento não causam prejuízo direto aos usuários, pois as estações não são fechadas ou impedidas de funcionar. No entanto, os prejuízos indiretos são significativos.

O custo da reposição das instalações elétricas é alto, e o impedimento da arrecadação em consequência do não funcionamento temporário do sistema de bilhetagem também é um prejuízo para a administração pública.

Para evitar esses prejuízos, a Semob está trabalhando em conjunto com a Polícia Civil para identificar e prender os responsáveis pelos furtos. A Guarda Municipal também está reforçando o patrulhamento nas estações do BRT.

