Guedes reafirma interesse em aprofundar parceria comercial com EUA

O Brasil mantém o interesse em aprofundar a parceria econômica e comercial com os Estados Unidos, após a mudança de governo, disse hoje (14) o ministro da Economia, Paulo Guedes. Pela manhã, ele conversou com a nova secretária de Comércio norte-americana, Gina Raimondo.

Na conversa, Guedes ressaltou que os dois países compartilham uma série de atividades bilaterais, como diálogos comerciais e o Fórum de Altos Executivos Brasil–Estados Unidos (chamado informalmente de “Fórum de CEOs”). O ministro citou avanços recentes do Brasil na economia e disse que a adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) contribuirá de forma direta para a modernização do país, beneficiando produtores e consumidores tanto no Brasil como nos Estados Unidos.

No diálogo, Guedes citou o interesse do Brasil em fechar um acordo de livre-comércio “moderno e ambicioso” com os Estados Unidos. Sobre o meio ambiente, reafirmou que o Brasil está disposto a ampliar a parceria com o governo norte-americano na área, citando o elevado estoque de energia renovável do Brasil e dizendo que o país tem agricultura competitiva e sustentável.