Guias de pagamento do IPTU 2022 começam a ser entregues nas residências

A Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) informa que as guias de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deste ano de 2022, já estão sendo entregues nas residências dos moradores de Belém nesta semana.

São 262.660 contribuintes, que receberão o documento em casa antes do vencimento da primeira cota única. A secretaria de finanças informa que aos contribuintes que não receberem as guias por eventual extrativo, podem emitir a 2° via da guia de pagamento do IPTU 2022 pelo site ou em uma das cinco unidades de atendimento do órgão, sendo elas: Central Fiscal de Atendimento ao Contribuinte, Unidade de Atendimento em Icoaraci e em Mosqueiro, Unidades de Atendimento no Parque Shopping e no Shopping Pátio Belém.

Foto: Reprodução economiasc