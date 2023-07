Gustavo Petro grava vídeo no estilo Barbie e vira meme

Um vídeo postado pela Presidência da Colômbia em suas redes sociais – e já deletado – que mostra o presidente Gustavo Petro e sua vice, Francia Márquez, vestidos no estilo “Barbie” para comemorar a independência colombiana, provocou uma avalanche de comentários e memes no país.

O vídeo começa com os pés da Barbie descendo dos famosos sapatos de salto alto cor-de-rosa da boneca mais conhecida do mundo para passar para os pés do presidente com botas caminhando por um lugar lamacento.

– Neste dia 20 de julho, o Governo da Mudança chega a San Andrés. Vamos celebrar nossa soberania. Esperamos vocês! – afirma o vídeo, que intercala fotos de Petro e Márquez com cenas do filme da Barbie que será lançado em 20 de julho.

🇨🇴ATENCIÓN. @infopresidencia Borra el video de #PetroBarbie ante posible demanda por utilizar imágenes de la película Barbie en video institucional



pic.twitter.com/5FeIkcCQw2 — By Viral 24 (@ByViral24) July 17, 2023

O tradicional desfile das Forças Armadas e os atos protocolares realizados na Colômbia por ocasião do Dia da Independência do país serão transferidos este ano para a ilha de San Andrés, onde o presidente quer comemorar a última decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ) sobre a longa disputa que o país mantém com a Nicarágua.

A decisão da CIJ, divulgada na semana passada, impede a Nicarágua de estender sua plataforma continental além das 200 milhas náuticas que delimitam sua fronteira marítima com a Colômbia.

Isso impede que o arquipélago de San Andrés, Providencia e Santa Catalina fique dentro dos limites da fronteira marítima da Nicarágua e confirma os limites já estabelecidos em novembro de 2012, quando a soberania sobre essas ilhas foi concedida à Colômbia, embora tenha sido obrigada a ceder quase 75 mil quilômetros do Mar do Caribe ao país da América Central.

No Twitter, a hashtag #PetroBarbie rapidamente se tornou uma tendência, quando usuários não apenas compartilharam o vídeo excluído das contas oficiais, como muitos o classificaram como “embaraçoso” e “ridículo”.

Também em outras redes sociais, como o TikTok, o vídeo continua circulando, além das reações de usuários que criticam o paralelo da comemoração do Dia da Independência com o filme da Barbie.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Twitter