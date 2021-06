Gusttavo Lima agenda último show virtual na pandemia

Gusttavo Lima fará seu último show virtual do período de pandemia na próxima sexta (4/6). A “live” vai acontecer no aplicativo ZoOme.TV, com ingressos a R$ 29,90. O show, intitulado “Embaixador In Concert”, marcará a inauguração do tecnológico teatro híbrido ZoOme Hallat Teatro B32, em São Paulo. O local também está com shows agendados de Wesley Safadão, Xand Avião, e da dupla Simone e Simaria.

“Fiz muita coisa legal durante a pandemia, mas agora optei por não fazer mais lives. Quero focar nos projetos, me dedicar ao novo DVD e me empenhar nos meus próximos lançamentos. Como essa será minha última aparição virtual – em live ou qualquer meio do tipo – vai ser também meu último show da pandemia. O ‘Embaixador in Concert’ vai rolar direto de São Paulo, com orquestra e tudo de mais lindo que eu posso levar ao meu público”, conta Gusttavo Lima.

(Foto: Reprodução / Instagram @gusttavolima)

O cantor segue estourado no Brasil. O single “Fala Comigo (Ao Vivo)” se mantém no Top 50 do Spotify, onde Gusttavo Lima tem 7,4 milhões de ouvintes mensais, e “Espetinho (Live)” se encontra no Top 20 das mais tocadas nas rádios.

Turnê nos Estados Unidos

Na semana passada, Gusttavo Lima anunciou uma turnê para os Estados Unidos – onde a retomada do mercado de entretenimento ao vivo está acontecendo pouco a pouco. A “Tour USA 2021 O Embaixador” passará por Orlando, Miami, Atlanta, Newark e Boston em agosto.

Muitos artistas latinos estão marcando shows na América do Norte diante da incapacidade de fazê-los na América do Sul, onde a pandemia do coronavírus e a vacinação vagarosa ainda exigem cuidados e restrições. Maluma, Marc Anthony, David Bisbal, Camilo e até a dupla brasileira Israel & Rodolffo estão com turnês agendadas nos Estados Unidos.

Fonte: portalpopline.com.br