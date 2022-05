Gusttavo Lima alcança topo do Spotify Brasil com Termina Comigo Antes

O sertanejo tem mais de 9 milhões de ouvintes mensais na plataforma e o single Termina Comigo Antes é atualmente a faixa mais ouvida do país

O cantor Gusttavo Lima alcançou o topo do chart Top 50 Brasil do Spotify com o single Termina Comigo Antes nesta segunda-feira (9/5) e com isso tornou-se o primeiro artista sertanejo a atingir o número um desta parada em 2022.

O Embaixador é acompanhado no chart por Felipe Amorim que está na segunda posição com No Ouvidinho e Luan Santana e Henrique & Juliano que estão na terceira posição com Erro Planejado.

Gusttavo LimaDivulgação

Gusttavo Lima durante showReprodução

Gusttavo LimaDivulgação1

O sertanejo tem mais de 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify e o single Termina Comigo Antes, que é atualmente a faixa mais ouvida do país na plataforma, já acumula 24 milhões de streamings. No YouTube a canção acumula 42 milhões de visualizações.

Por Leo Dias / Metróples