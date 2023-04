Gusttavo Lima cancela show após avião não conseguir pousar

Um show do cantor Gusttavo Lima marcado para acontecer nesta sexta-feira (31) na cidade mineira de São João del Rei precisou ser cancelado após o avião do artista não conseguir aterrissar no aeroporto local. Nas redes sociais, o cantor disse que o piloto tentou pousar ao menos quatro vezes na cidade, mas não conseguiu.

– Fala pessoal, gostaria de informar que o show que aconteceria hoje em São João del Rei, infelizmente, não vai rolar devido às grandes chuvas. A gente tentou pousar umas três ou quatro vezes, sem sucesso. Muita chuva, muito vento, muita turbulência – relatou.

Gusttavo relatou que, diante do cenário, a equipe foi obrigada a pousar em Belo Horizonte, capital mineira, mas prometeu marcar uma nova data para apresentação em São João del Rei. O artista pediu ainda a compreensão do público que assistiria ao show e ressaltou que os momentos no avião foram tensos.

– Só o fato de a gente estar com o pé no chão e estar seguro, só a gente sabe o que a gente passou dentro daquele avião – completou.

