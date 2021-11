Gusttavo Lima cancela shows após morte de Marília Mendonça

O cantor Gusttavo Lima cancelou os shows que faria em Santarém e Itaituba, no oeste do Pará, na noite desta sexta-feira (5/11), em virtude do falecimento cantora Marília Mendonça. A cantora é uma das cinco vítimas fatais do acidente aéreo ocorrido nesta tarde, em Caratinga, Minas Gerais.

Em nota, o escritório do cantor confirmou os adiamentos e lamentou a tragédia. “Nossos mais sinceros e profundos sentimentos a todos os familiares, amigos, equipe e fãs da nossa eterna Rainha, Marília Mendonça”, diz um trecho da nota.

Amigo de Marília, Gusttavo Lima também prestou uma homenagem nas redes sociais. “Vai com Deus eterna Rainha!!! O Brasil chora com a sua partida!!! Descanse em paz!!!”

Trajetória

Marília Mendonça era, atualmente, uma das maiores artistas do Brasil – responsável por fazer o feminejo, a música sertaneja cantada por mulheres, se popularizar no pais. A história da cantora começou quando ela tinha 12 anos, no papel de compositora.

Ela escreveu canções como Minha Herança, assinada em conjunto com Frederico; Vai Ter Balanga; É Com Ela Que Eu Estou, que foi gravada por Cristiano Araújo; Até Você Voltar; e Cuida Bem Dela – sucessos de Henrique & Juliano.

Fonte Metropoles