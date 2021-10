Gusttavo Lima filma Andressa Suita em noite de música com amigos

Gusttavo Lima já ‘sextou!’ O cantor que não fala publicamente de sua relação com a ex-mulher, a modelo Andressa Suita, filmou a mãe de seus filhos em uma noite de cantoria com os amigos. E o Embaixador não parou por aí: ele ainda marcou Andressa na publicação feita no stories de seu Instagram. Quem também apareceu na filmagem foi Jonas Esticado, cantando Investe em Mim.

No último dia 9, o então casal completou 1 ano de separação. Mas, 365 dias depois, os boatos de reconciliação estão cada vez mais fortes após diversos flagras e encontros.



Na terça-feira (12), data em que foi comemorado o Dia das Crianças, Gusttavo apareceu em uma publicação de Andressa em que ela homenagou os filhos, Samuel e Gabriel.

Fonte: R7/Foto: Reprodução/Instagram