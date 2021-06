Gusttavo Lima lança EP com músicas que bombaram nas lives; Ouça

Campeão de audiência das lives, o cantor Gusttavo Lima decidiu regravar as canções mais pedidas nos shows virtuais. Intitulado O Embaixador Falando de Amor, o projeto conta com dois EPs, que somam 14 faixas. O primeiro, lançado nesta quinta-feira (10/6), chega ao streaming seis canções com destaque para a romântica Ficha Limpa.

A canção inédita vem acompanhada de um videoclipe que será disponibilizado no YouTube,na véspera do Dia dos Namorados. A novidade também poderá ser conferida nas rádios de todo o Brasil a partir do dia 14.

As outras cinco músicas do Volume 1 são regravações de sucessos como Passou da Conta, Por Te Amar Demais e Por um Minuto, ambas de Bruno & Marrone, e Sempre seu Homem, de Maurício e Mauri, e Cada Volta é um Recomeço, de Zezé di Camargo & Luciano.

“Este trabalho está bem especial e diferenciado. O critério para escolha das músicas que fazem parte do repertório foi simples: escolhemos músicas que eu gosto de escutar e que o pessoal curtiu bastante quando cantamos nas nossas lives. Os arranjos foram feitos com muito carinho e dedicação, pois o nosso objetivo é sempre apresentar o que podemos fazer de melhor para o público. Espero que todos gostem!”, comenta Gusttavo Lima.

Ouça Falando de Amor — Volume 1