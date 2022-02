Guti lança projeto “Rei da Resenha” para amantes da música

O audacioso artista paraense Renato Gutierrez, conhecido como Guti, anuncia que está colocando em prática o seu mais novo projeto chamado de “Rei da Resenha”, como uma forma de exercer sua profissão de cantor, que tanto ama, aliado aos diversos eventos particulares e públicos que envolvem as tradicionais “resenhas” consagradas todos os finais de semana em Belém e região.

“Esse é um projeto que busca mais as pessoas que querem fazer um aniversário em casa mesmo que seja para amigos próximos ou um churras ou até simplesmente uma resenha, e criar o hábito de que se tem resenha tem Guti”, explica o cantor sobre os planos de crescimento profissional aliado ao público que o acompanha.

O cantor Guti nasceu em Belém e já canta e se apresenta em shows pela região há 6 anos, levando ao público um dos estilos mais apreciados atualmente no Brasil, a música sertaneja, inspirada em dois grandes artistas nacionais: Gabriel Diniz e Gustavo Lima: “Cantar é algo que eu amo, já enveredei por diversos estilos, já curti muito rock, pop, e hoje o sertanejo tá em alta e é um estilo muito vibrante, a galera canta, dança, curte, interage, é algo que atualmente me realiza e me satisfaz enquanto cantor”, resume.

Apaixonado por música desde os seus 9 anos, assim como sua família, composta por muitos músicos, Guti ganhou seu primeiro violão ainda criança, e com o passar do tempo, ao aprender a dominar o instrumento, ele sentia que era isso que queria seguir na sua vida inteira. “Com 12 anos fiz meu primeiro show com uma banda de rock cover de clássicos do rock e assim não parei nunca mais. Em 2016 montei a banda e passei a ser cantor de forró, com muitos problemas na época fui levando quebrando barreiras até que em 2017 comecei a ganhar a vida com a música e até hoje não parei.

Tornar um momento de reunião entre amigos, com descontração e energia lá no alto, é o principal objetivo do músico que planejou este novo projeto para junto do seu público, trazer animação e música aos momentos tão especiais entre amigos e famílias: “Eu sei que vai dar certo, quase todo o final de semana famílias e amigos se reúnem, é um momento tão bacana depois de todo esse caos da pandemia, retornar a esses momentos é lindo demais, e fazer parte disso me faz sentir realizado na minha profissão”, conclui o cantor.

Instagram do cantor: @guticantor