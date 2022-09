Há 22 anos no ar, Paulinha Lobão almeja conquistar o público nacional

A nova Hebe Camargo da televisão maranhense esbanja carisma e presença de palco à frente do programa Algo Mais

Conhecida como Rainha do Maranhão, a apresentadora do Algo Mais, programa transmitido pela TV Difusora, afiliada do SBT, Paulinha Lobão, comemora seus célebres 22 anos de televisão. Durante a exibição da edição especial de aniversário, a apresentadora recebeu convidados ilustres, que agitaram a tarde do dia 31 de julho.

Paulinha, que almeja alcançar a rede nacional, vivencia a comunicação desde a sua infância, já que seus pais foram jornalistas e alguns irmãos são comunicadores. Ao se casar com Edison Lobão Filho, quando morava em Brasília/DF, a apresentadora se mudou para São Luís/MA com seu esposo, onde reside atualmente.

Lobão recebeu no palco do programa seu sogro, o ex-governador do Maranhão Edison Lobão e o padre Robério LimaDivulgação

Ao chegar no Maranhão, Lobão participou de um quadro na mesma emissora em que trabalha atualmente – na época pertencia a sua família -, onde obteve bastante repercussão, o que a levou ao comando do atual programa, que ela mesma nomeou.

E para comemorar as mais de duas décadas do Algo Mais, Paulinha abriu o programa declarando a sua alegria e convocando o público a participar: “Boa tarde, meu Maranhão! Chega mais! Gente, hoje é um dia mega especial! Parece que foi ontem que tudo isso começou! Hoje, mais do que nunca, vou precisar dessa força de vocês, porque hoje eu celebro 22 anos aqui nesse palco, guiada por um Deus maravilhoso que me permite fazer esse trabalho. Muita emoção e surpresas vem aí, vem comigo!”.

A fórmula de sucesso do programa é o carisma e presença de palco da apresentadora, que anima os telespectadores todo sábado, das 12h às 14h.

Além da TV, Paulinha também atua há 20 anos à frente do programa de mesmo nome na rádio Nova FM 93.1, diariamente, das 16h às 18h. Além disso, Lobão já se aventurou na música, com direito a quatro cd’s lançados e uma turnê, que passou por diversas cidades maranhenses.

A apresentadora ainda recebeu algumas personalidades durante a transmissão comemorativa do Algo Mais, que celebraram junto com ela o aniversário do programa. Dentre os convidados especiais, estiveram presentes a Putabend, o cantor Jamilson Jackson, Expressar Companhia de Dança, Marquinhos Bill, o seu sogro e ex-governador do Maranhão, Edison Lobão, Neguinho da Beija Flor, e o padre Robério Lima, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Coroadinho, que abençoou o programa, entre outros. Emocionada, Paulinha comentou: “Hoje é um dia muito especial, dia de celebrar. Mas, acima de tudo, é um dia de gratidão eterna”.

Paulinha também aproveitou para declarar seu amor ao programa em seu perfil no Instagram, atualmente com quase 200 mil seguidores: “Um dia muito feliz!! Agradeci, celebrei, honrei, brindei, orei, chorei , sorri… Vivi! Um dia inesquecível. Obrigada a todos que vibraram comigo!!”, agradeceu a apresentadora, e complementou: “Ao vivaço. Um abraço, um amasso… um beijaço!! Foi lindo celebrar 22 anos nesse palco… ininterruptos sábados de minha vida!”, finalizou

Fonte: Por Leo Dias / Metrópoles.