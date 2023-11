Há 79 anos, Escola de Enfermagem da Uepa forma profissionais para as demandas da região

O curso de Enfermagem do Campus IV da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Belém, comemorou seu 79º aniversário de implantação ontem, sexta-feira, 10. A Escola de Enfermagem Magalhães Barata, no Campus IV, abriga o curso mais antigo da Uepa. Primeiro curso de Enfermagem do Norte do Brasil, a Escola de Enfermagem Magalhães Barata iniciou suas atividades em 1944 com 17 alunas, em regime de internato, contou a coordenadora do Campus IV e do Curso de Enfermagem, Maria Liracy Batista de Souza, durante as comemorações.

Atualmente, o curso de graduação, vinculado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), tem 1.007 alunos. Desse total, 52% estão em Belém e 48% distribuídos pelos campi da Uepa em 13 municípios, informou a professora Maria Liracy.

“Estes alunos, em processo de formação no curso de graduação de 5 mil horas, têm em sua trajetória todo o apoio do ensino de um corpo docente e técnico-administrativo estruturado e qualificado, além da parceria com as diversas redes de serviços de saúde e ensino. Contando ainda com a oportunidade de qualificação no mestrado e doutorado em Enfermagem. Este último recentemente aprovado, e se constitui no primeiro da Região Norte”, ressaltou a coordenadora.

Como já ocorre com o curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGEN), o doutorado em Enfermagem será em associação da Uepa com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

A programação comemorativa incluiu painel sobre a história e exposição da trajetória histórica do curso de Enfermagem, e ainda apresentação da banda de música da Polícia Militar e o lançamento da programação “Rumo aos 80 Anos do Curso de Enfermagem: Uma História Contada por Quem Constrói Caminhos para a Saúde”.

O evento contou com a participação da vice-reitora da Uepa, Ilma Pastana; do diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Emanuel Sousa; da vice-diretora do CCBS, Simone Beverly; da coordenadora do Campus IV e do Curso de Enfermagem, Maria Liracy Batista de Souza, e de representantes da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Carla Fernandes; da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), Raimundo Árias; do Conselho Federal de Enfermagem, Antônio Marcos Freire; do Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Daniele Cruz; do Centro Acadêmico de Enfermagem, Glaiza Martins, e de alunos, professores e demais servidores da Uepa.

HISTÓRIA

A Escola de Enfermagem do Pará foi criada em 10 de novembro de 1944 e, posteriormente, renomeada em homenagem ao interventor do Pará, coronel Joaquim de Magalhães Cardoso Barata. O objetivo era produzir conhecimento sobre as necessidades de saúde na região amazônica. O curso foi inicialmente organizado pela enfermeira canadense Mabel Faust, seguindo o modelo desenvolvido pela precursora da Enfermagem, Florence Nightingale. A criação teve o apoio do governo brasileiro, da Fundação Rockefeller (dos Estados Unidos) e da Organização das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Parte desta história também pode ser conferida no Museu da Enfermagem, dentro da Escola de Enfermagem Magalhães Barata.

CURSO

Na Uepa, o curso é estruturado em regime regular semestral, possuindo duração mínima de cinco anos, sendo oferecido em Belém e nos campi de Santarém (Campus XII, na região Oeste), Tucuruí (Campus XIII, no Sudeste), Conceição do Araguaia (Campus VII, no Sul), Altamira (Campus IX, no Oeste) e Parauapebas (Campus XXIII, no Sudeste).

Por meio do Projeto Forma Pará, em formato intervalar, está presente nos municípios de Curuçá, Bragança e Mocajuba (Nordeste), São Sebastião da Boa Vista (Marajó), Goianésia do Pará e Bom Jesus do Tocantins (Sudeste) e Rio Maria (Sul).

O enfermeiro tem o potencial de transformar os modelos de cuidados para melhorar a saúde da população, de forma individual e coletiva. É qualificado para adotar uma abordagem holística, considerando a totalidade do ser humano, incluindo aspectos de consciência, subjetividade e espiritualidade.

Além disso, o exercício da profissão abrange assistência, ensino e gestão de serviços em saúde, em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). As áreas de atuação são diversas e incluem cuidados em enfermagem e administração de saúde, bem como o envolvimento no ensino, pesquisa e extensão na área da saúde.

SERVIÇOS

No período da pandemia de Covid-19, a Escola de Enfermagem se destacou no enfrentamento da doença, com a participação de alunos e servidores. Pronta para acolher a população, foi também um dos principais postos de vacinação contra a Covid no Estado. A instituição continua como um dos pontos de aplicação de vacinas (somente contra Influenza e Covid-19), de segunda a sexta-feira, das 9 h às 12 h, e das 14 h às 18 h. O ambulatório também faz cadastro e primeira consulta em Enfermagem para alunos e servidores da Uepa, pelo ig @ambulatoriouepaenf ou (91) 9-8569-6832/ 9-8262-0316.

A Escola de Enfermagem segue expandindo os serviços para atender também, em breve, a comunidade acadêmica. Entre os serviços, o Ambulatório de Práticas Integrativas e Complementares (Ampics), que tem como objetivo ampliar o cuidado integral à saúde, oferecerá diversas terapias, como auriculoterapia, ventosaterapia, meditação guiada, acupuntura e laserterapia. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 9 h às 12 h, e das 12h30 às 17 h. Os agendamentos podem ser feitos pelo instagram @pics_ambulatoriouepa ou pelos telefones (91) 9-9346-4053/ 9- 8443-3955/ 9-8038-3318/ 9-8281-9451. A Escola fica na Avenida José Bonifácio, nº 1.189, bairro do Guamá, em Belém.

Imagem: Agência Pará de Notícias